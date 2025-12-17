Google добавила ярлык для загрузки файлов и поменяла принцип работы поиска

Компания Google тестирует новшество, которое может поменять начало поиска онлайн. В строке поиска появилась кнопка «Плюс» (+), которая не только обрабатывает ключевые слова, но и подталкивает к использованию генеративного ИИ.

При нажатии на «Плюс» появляется выпадающее меню с двумя вариантами: «Загрузить изображение» и «Загрузить файл». После выбора варианта открывается режим ИИ, в котором генеративные модели Google анализируют загруженный файл и предоставляют сводки, объяснения или ответы на основе содержимого.

Google уже позволяла загружать файлы в режиме ИИ, но теперь эту опцию проще найти. За последний год Google переработала поиск, чтобы он стал больше похож на диалог, а не на список ссылок.

Новая кнопка «Плюс» стала очередным шагом в этом направлении. Теперь анализ с помощью ИИ воспринимается как естественная отправная точка поиска, а не как дополнительная опция.

Хотя интерфейс не сразу кричит об искусственном интеллекте, загрузка файла через это новое меню немедленно инициирует диалог с мультимодальным чат-ботом Google.

Уже сейчас новое меню «Плюс» отображается у многих пользователей веб-браузеров на настольных компьютерах, даже в режиме инкогнито. При этом оно пока отсутствует в мобильных браузерах. Наверняка эта функция скоро появится и на мобильных устройствах, поскольку на них поиск с помощью камеры или изображений давно является привычным делом.