Инвесторы компании потеряют все свои вложения в неё

В последние годы конкуренция на рынке роботов-пылесосов стала крайне высокой. Подобное напряжение выдерживают не все производители, и одной из жертв конкуренции стала американская компания iRobot, которая подала заявление о банкротстве.

Контрактный производитель и китайский ODM-партнёр Picea приобретут 100% акций iRobot в рамках контролируемой судом процедуры. Все долги iRobot будут принадлежать Picea, а долги перед самой Picea будут списаны. Благодаря защите от банкротства iRobot надеется продолжить разработку своей продукции без сбоев в процессах цепочки поставок, поддержке клиентов и технической поддержке.

Сильнее всего эта новость огорчит инвесторов, которые потеряют все свои вложения. iRobot станет частной компанией, акции которой не будут котироваться на NASDAQ. Нынешние инвесторы не получат акций реструктурированной фирмы. Если план реструктуризации будет одобрен судом, обыкновенные акции инвесторов будут аннулированы.

Генеральный директор iRobot Гэри Коэн пообещал продолжить развивать роботы-пылесосы Roomba и технологии умного дома. По его мнению, инновации iRobot и производственный опыт Picea помогут компании войти в новую эру робототехники для умного дома.

Пик капитализации iRobot пришёлся на времена пандемии COVID-19, когда компания стоила $3,56 млрд. Помимо конкуренции, компанию подкосили высокие тарифы администрации Трампа. Ожидается, что процедура банкротства будет завершена к февралю 2026 года.