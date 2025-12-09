Call of Duty: Black Ops 7 сумела опередить Battlefield 6

В еженедельном отчёте The Game Business снова были опубликованы актуальные данные о продажах видеоигр на территории Европы. На этот раз рассматривается неделя с 24 по 30 ноября, в которую вошла подстегнувшая продажи «Чёрная пятница». Лидером по заработку от продаж и по количеству проданных копий стал футбольный симулятор EA Sports FC 26. Многопользовательский сетевой шутер Call of Duty: Black Ops 7 продавался лучше своего главного конкурента Battlefield 6. Оба шутера на неделе вошли в пятёрку лучших.

Отлично проявила себя Hogwarts Legacy. Она заняла 8-е место в рейтинге доходов и 2-е по числу проданных копий, так что её приобретали чаще, чем Black Ops 7 и Battlefield 6. На 5-м месте по количеству продаж находится Red Dead Redemption 2, а в рейтинге заработков Battlefield 6 - третья, Pokémon Legends Z-A и NBA 2K26 идут следом за ней.

В этих списках нет только что выпущенных игр. Самой новой среди них является появившаяся в ноябре Black Ops 7.

Топ-10 игр по количеству проданных копий с 24 по 30 ноября:

Топ-10 игр по доходу с 24 по 30 ноября:

В другом рейтинге The Game Business самым продаваемым товаром недели стала игровая консоль PlayStation 5, а не популярная Nintendo Switch 2. Этому помогли значительные скидки на PS5 Pro и базовые модели PS5. В результате только у этих консолей продажи по сравнению с 2024 годом увеличились.