Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D увидели на материнской плате ASUS B850
Самый быстрый 8-ядерный игровой процессор с 3D V-кэшем опережает 9800X3D на 5%

В понедельник пользователь X/Twitter под ником HXL опубликовал фотографию UEFI системы с будущим процессором AMD Ryzen 7 9850X3D, работающим на материнской плате ASUS B850M AYW Gaming OC WIFI7 W. Эта плата с премиальным дизайном создана для разгона, поддерживая память DDR5 на скорости до 10400 МТ/с и обладая 15-фазной системой питания. Речь может идти об инженерном образце процессора.

Этот чип 8-ядерный с 16 потоками, TDP 120 Вт и 96 МБ кэш-памяти третьего уровня. По своим характеристикам он похож на имеющийся в продаже процессор Ryzen 7 9800X3D. Главным изменением станет повышенная до 5,6 ГГц тактовая частота, что на 400 МГц больше по сравнению с 9800X3D.

AMD использует технологию AMD V-Cache второго поколения, сделав её быстрее, эффективнее и улучшив поддержку разгона. Появившаяся несколько дней назад утечка показала производительность +5% по сравнению с 9800X3D и +20% по сравнению с 7800X3D.

9850X3D должен подтвердить лидерство AMD в сегменте процессоров для компьютерных игр. Его релиз ожидается в течение ближайших месяцев.

#amd #процессоры #ryzen
Источник: wccftech.com
