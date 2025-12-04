Сайт Конференция
Сундар Пичаи: к 2027 году Google развернёт в космосе дата-центры на солнечных батареях
Это может оказаться дешевле, чем эксплуатация дата-центров на Земле

В интервью телеканалу Fox News в минувшие выходные генеральный директор компании Google Сундар Пичаи рассказал о недавно анонсированном проекте Suncatcher. Его цель состоит в том, чтобы найти более эффективные способы питания требовательных к энергии дата-центров за счёт использования солнечной энергии и потенциального повышения их экологичности по сравнению с традиционными.

В отчёте Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли за 2024 год говорится, что американские центры обработки данных уже потребляют более 4% электроэнергии страны. Это создаёт огромную нагрузку на электросети, приводит к росту цен и провоцирует протесты в сельской местности. Прогнозируется, что к 2028 году этот показатель вырастет до 12% на фоне бума ИИ.

Предположительно, космические дата-центры будут запущены в эксплуатацию в ограниченном объёме в 2027 году. Google собирается отправить на орбиту «небольшие стойки с машинами» на двух спутниках-прототипах. Пичаи ожидает, что внеземные центры обработки данных станут распространённым явлением в течение десяти лет, и компании построят в космосе гигантские гигаваттные объекты для поддержки бума ИИ.

Проект Suncatcher Google называет лучшим решением для удовлетворения огромных энергетических потребностей центров обработки данных ИИ. По словам представителей компании, эта инициатива представляет собой «исследовательский прорыв», в рамках которого солнечная энергия будет использоваться для питания роев спутников, работающих на тензорных процессорах (TPU), которые взаимодействуют друг с другом по лазерным каналам вместо оптоволокна.

Google считает, что переход в космос не только поможет удовлетворить спрос центров обработки данных ИИ на электроэнергию, но и обеспечит устойчивое развитие за счёт замены тепловой энергии солнечной. Не только у Google есть такие планы. Основатель Amazon Джефф Безос недавно заявил, что космические солнечные центры обработки данных станут обычным явлением в течение следующих 20 лет. Он считает, что они будут более рентабельными, чем традиционные центры обработки данных на Земле.

#искусственный интеллект #google #космос #спутники #дата-центры
Источник: techspot.com
