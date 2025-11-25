Помимо развития творческих способностей, уроки музыки помогают научиться ориентироваться с закрытыми глазами

Многочисленные научные работы неоднократно показывали влияние изучения музыки на работу мозга. Канадские учёные внесли очередной вклад, показав преимущество музыкального образования для ориентации и возможности поддерживать равновесие. Ориентация у музыкантов оказалась совершеннее по сравнению с обычными людьми.

Человек воспринимает себя в окружающем пространстве за счёт сигналов от рецепторов на коже и мышцах, внутреннего уха и глаз. Полученные данные мозг используют для создания трёхмерной модели тела. Теперь установили, что участие в процессе принимает и слух, поскольку мозг способен применять звуковые ориентиры.

В эксперименте участвовали музыканты со стажем от 6 до 30 лет и обычные люди, всего участников было 38. Их попросили минуту маршировать на одном месте с завязанными глазами. Сначала это происходило без звуков, затем из находящихся в разных направлениях динамиков звучала речь. Авторы исследования проводили измерения того, насколько хорошо у участников получается удерживать равновесие.

Музыканты справлялись с задачей лучше других, в том числе в тишине. Если же звуки были, они помогали им стабилизировать своё положение в пространстве ещё эффективнее, вне зависимости от источников этих звуков. Можно сделать вывод о том, что постоянная практика игры на музыкальных инструментах ускоряет координацию движения, слуха и ощущения пространства. При этом длительность музыкальной практики большой роли не сыграла, что может означать, что мозг перестраивается достаточно скоро после начала такой практики.

С практической точки зрения это исследование может оказаться основой новых методов реабилитации людей с нарушениями равновесия.