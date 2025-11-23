Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Google тестирует вертикальные вкладки в браузере Chrome
Сейчас они доступны в экспериментальной версии Chrome Canary

Расположенные в верхней части современных браузеров горизонтальные вкладки являются привычным стандартом. Большинство браузеров при этом предлагают возможность включения вертикальных вкладок, но только не самый популярный в мире Google Chrome. Скоро это может измениться.

Специализирующийся на браузерах инсайдер @Leopeva64 сообщил в X/Twitter, что разработка вертикальной панели вкладок для Chrome ведётся как минимум с июля. Пока эта функциональность доступна только в экспериментальной версии браузера в Chrome Canary.

Пользователи этой версии могут нажать правой кнопкой мыши по панели вкладок, после чего появится опция «Показывать вкладки сбоку». Нажатие на неё перемещает панель вкладок влево на специальную панель/боковую панель, оставляя наверху только адресную строку.

Выровненная сбоку панель выделяет кнопку поиска по вкладкам в правом верхнем углу, а значки групп вкладок и новых вкладок располагаются в самом низу. Боковая панель может быть свёрнута, чтобы максимально эффективно использовать пространство на экране.

Щелчок правой кнопкой мыши в любом месте вертикальной разметки даёт доступ к кнопке «Показывать вкладки сверху», которая возвращает горизонтальное отображение вкладок.

#google #chrome #браузеры
Источник: androidpolice.com
Сейчас обсуждают

Ilikethat
23:58
Ну да, дочитал, там где грунт с Аполлона, можно дальше не читать.🥱
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
Терминатор
23:47
А вы нервомот. Есть только 1 производитель видеокарт и он монополист. а какой не сложно догадаться.
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
Терминатор
23:34
5090 Аsus matrix слабее чем 9070хт.
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
23:20
Спустя 17 лет бестолочи из гугла, стали о чём то догадываться про вертикальные вкладки, которые есть в нормальных браузерах.
Google тестирует вертикальные вкладки в браузере Chrome
Родион Вестов
23:20
По одной из версий именно после этого столкновения энергия взрыва привела к тому что Земля стала живой.
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
lighteon
23:16
915 даже Pentium D не читает, не то что Core 2 Duo ..
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
corsi
23:12
В солнечной системе нет малых каменистых планет с большими спутниками, кроме луны и земли, что говорит лишь о том, что столкновение в том или ином виде было.
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
23:12
"украинская армия не может быть сокращена" Видимо фондерЛяйен некромант и будет кастовать, восстанавливая укронацистских уродцев с того света. Или она требует что бы РФ перестала убивать бандерлогов, ...
Фон дер Ляйен заявила о недопустимости изменения границ Украины силой и сокращения численности ВСУ
Сергей Анатолич
23:08
Да эту ахинею (Тейю) пендосы придумали когда выяснилось, (советским учёным пендосы зачем то несколько грам грунта для анализа дали, идиоты, врали бы дальше и вот всё) что весь ихней "лунный грунт" на ...
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
Андрей Попов
23:01
Написал о том, что видел своими глазами. Я не Админ, но знаю что есть ещё какие-то инструменты! А остальным советую не ставить себя выше других, из-за того, что они знают больше кого-то, на них найдёт...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter