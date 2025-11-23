Сейчас они доступны в экспериментальной версии Chrome Canary

Расположенные в верхней части современных браузеров горизонтальные вкладки являются привычным стандартом. Большинство браузеров при этом предлагают возможность включения вертикальных вкладок, но только не самый популярный в мире Google Chrome. Скоро это может измениться.

Специализирующийся на браузерах инсайдер @Leopeva64 сообщил в X/Twitter, что разработка вертикальной панели вкладок для Chrome ведётся как минимум с июля. Пока эта функциональность доступна только в экспериментальной версии браузера в Chrome Canary.

Пользователи этой версии могут нажать правой кнопкой мыши по панели вкладок, после чего появится опция «Показывать вкладки сбоку». Нажатие на неё перемещает панель вкладок влево на специальную панель/боковую панель, оставляя наверху только адресную строку.

Выровненная сбоку панель выделяет кнопку поиска по вкладкам в правом верхнем углу, а значки групп вкладок и новых вкладок располагаются в самом низу. Боковая панель может быть свёрнута, чтобы максимально эффективно использовать пространство на экране.

Щелчок правой кнопкой мыши в любом месте вертикальной разметки даёт доступ к кнопке «Показывать вкладки сверху», которая возвращает горизонтальное отображение вкладок.