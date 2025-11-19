Недовольных обладателей самых дорогих аппаратов американской компании Apple становится всё больше

Американская компания Apple достаточно внимательно следит за качеством своей продукции, но ошибки бывают и у неё. Жалобы на наиболее дорогой флагман нового поколения iPhone 17 Pro Max в последнее время появляются регулярно.

Сначала появлялись новости о том, что из-за окисления краска iPhone 17 Pro Max меняла цвет с оранжевой на розовую. Потом она и вовсе стиралась после использования влажных салфеток.

Теперь один из обладателей устройства, пользователь Reddit под ником Stark956, опубликовал его фотографии, показав неровное расположение заднего стекла. Рассматриваемый аппарат был приобретён у американского оператора мобильной связи AT&T. Дефект не бросается в глаза, но вряд ли владелец доволен подобным недостатком, заплатив минимум $1199.

Если бы устройство было не таким дорогим, было бы проще закрыть глаза на такой изъян. Подобные случаи с айфонами происходят не впервые. Пользователь Reddit под ником Terminatz сообщил, что у его iPhone 13 также было смещение заднего стекла в районе логотипа Apple.

Сейчас компания рассматривает возможность внедрить в iPhone 18 новый дизайн с частично прозрачной стеклянной задней панелью. Возможно, это позволит устранить недостатки аппаратов последних поколений.