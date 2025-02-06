Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Galaxy S25 Plus победил остальные модели S25 и S24 в тестах автономности
Galaxy S25 стали работать дольше по сравнению с Galaxy S24

На YouTube-канале Android Addicts было протестировано время работы всех моделей Galaxy S25 по сравнению с прошлогодним Galaxy S24 Ultra. Результаты оказались не только впечатляющими, но и довольно неожиданными. Модель Plus с батареей на 100 мАч меньшей ёмкости продержалась дольше, чем Ultra.

Автор тестировал смартфоны в обычных задачах, таких как прокрутка Twitter и Instagram, просмотр фильмов, режим ожидания. Также он запускал несколько бенчмарков, чтобы имитировать высокую нагрузку и игровые сценарии примерно на протяжении 40 минут.

Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra обладают аккумуляторами ёмкостью 4000 мАч, 4900 мАч и 5000 мАч соответственно. У прошлогоднего Galaxy S24 Ultra аккумулятор тоже 5000 мАч. В начале теста все смартфоны прошли испытание в Geekbench, где модели S25 показали почти одинаковые результаты.

Таким образом, Samsung не ограничивает производительность младших моделей. Новый процессор вносит свой вклад, набирая значительно больше баллов по сравнению с S24 Ultra. Это означает, что все модели S25 смогут продолжать работать быстрее и выполнять больше вычислений в ресурсоёмких задачах, таких как графические тесты.

Galaxy S24 Ultra проработал 8 часов 33 минуты. Galaxy S25 с аккумулятором 4000 мАч продержался до 11 часов 21 минуты. При этом базовая модель заметно снизила яркость экрана в последние 81 минуту теста.


Теперь самое неожиданное: Galaxy S25 Ultra разрядился раньше модели Plus — на отметке 13 часов 02 минуты, на 15 минут раньше Galaxy S25 Plus. Вероятно, это связано с немного меньшим экраном у Plus — 6,7 дюйма против 6,9. Остальные параметры, такие как производительность, разрешение дисплея и яркость, были почти идентичными. В целом, это значительное улучшение времени автономной работы без роста ёмкости.

#смартфоны #samsung
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве построят новую ветку метро, которая соединит станции «Аэропорт Внуково» и «Щербинка»
5
Мод GTA: Stars & Stripes был закрыт, чтобы избежать возможных юридических проблем с Take-Two
2
Под крышкой бюджетного процессора AMD Ryzen 5 7400F вместо припоя была обнаружена термопаста
1
ВС РФ начинают разворачивать в ряде регионов новые ОТРК «Искандер-1000»
+
ГАЗ планирует выпускать российские минивэны вместимостью до 8 человек
+
Почему процессоры Intel продаются так плохо, и как AMD умудряется занимать 92% рынка в Германии
3
Новый кросс-универсал Lada Iskra замечен на дорогах Тольятти
+
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
+
Падение астероида на Луну 3,81 млрд лет назад привело к образованию сразу дух больших каньонов
+
Внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel получат новый двигатель объёмом 1,8 литра
2
Смартфон Vivo X200 Pro Mini может вскоре выйти на глобальный рынок
+
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
9
Vivo X200 Ultra получит тройную систему камер (50 + 50 + 200 Мп) и чрезвычайно узкие рамки дисплея
1
Nintendo Switch может обогнать PlayStation 2 по количеству проданных консолей
+
На Уралвагонзаводе показали обновлённый Т-90М, оснащенный комплексом активной защиты
2
AMD сообщают, что AM4 продаётся не хуже AM5
7
Геологи обнаружили разлом в Африке, который ведет к образованию нового океана
+
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
1
Заводские испытания атомного крейсера «Адмирал Нахимов» с выходом в море начнутся летом 2025 года
+
AMD Radeon RX 9070 вступит в борьбу за средний сегмент рынка видеокарт в конце февраля
+

Популярные статьи

Какой будет PlayStation 6 и почему приставка следующего поколения Sony устареет ещё до начала продаж
11
«Дикая охота» - особенности совместной работы Су-57 + 4 БПЛА С-70 и во сколько это обойдётся
11
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
2
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
16
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
21
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
22
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
30
Сериал "Черные голуби" с Кирой Найтли — свежий взгляд на жанр шпионского триллера
3
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
42
От древних купелей до советских хрущёвок - как чугунные ванны изменили повседневную жизнь
4

Сейчас обсуждают

Алексей Енютин
23:40
Бедная Take Two...
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
NuclearMissionJam
23:30
Опечатка
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Dmitry Mitry
23:21
Я только не понял, почему автор не хочет менять видеокарту до конца 2018 года?
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Vorvort
23:16
Патрушеву надо не говорить, а действовать. Например сопровождать гражданские суда в Балтийском море военными. Отличная тренировка для Балтийского флота!
Ростех представил информационно-посадочную систему для посадки малой авиации на дрейфующих льдах
Noname
23:15
Scythe Mugen 4 PCGH Edition супер тихий с tdp до 250 и уровнем шума всего лишь 12.5 дБ, уже более 13 лет работает безотказно. Пережил много разных камней от amd и intel.
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
Товарищ Ким
23:04
Да, стали нас душить со всех сторон, но "душилка" отсохнет! Неприятно, что Родина самой многочисленной (и очень часто, преступной) диаспоры, Азербайджан, в лице упыря Алиева, стала гадить нам по круп...
Ростех представил информационно-посадочную систему для посадки малой авиации на дрейфующих льдах
Сергей Ащев
22:57
Уже забыл, как 10 выглядит. Давно 11 пользуюсь.
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Гиена Пещерная-Вымершая
22:52
Надеемся и ждём.
Немецкие ученые нашли вещество, способное блокировать миграцию раковых клеток
Гиена Пещерная-Вымершая
22:50
Заслуживает. Еще с 6-ой частью разработчики уже должны были понять, что нужно и что не нужно фанатам игры. Но они решили сделать по-своему. Ну, сделали, что там уж... если с 1 части по 4 развитие игры...
FSP представила воздушные кулеры для процессоров MP7, NP5 и NE5
Yuri Nedbailo
22:48
Аналогично с 7 на 10 пересел только ради G-Sync. В 2022 году.
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем