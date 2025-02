Galaxy S25 стали работать дольше по сравнению с Galaxy S24

На YouTube-канале Android Addicts было протестировано время работы всех моделей Galaxy S25 по сравнению с прошлогодним Galaxy S24 Ultra. Результаты оказались не только впечатляющими, но и довольно неожиданными. Модель Plus с батареей на 100 мАч меньшей ёмкости продержалась дольше, чем Ultra.

Автор тестировал смартфоны в обычных задачах, таких как прокрутка Twitter и Instagram, просмотр фильмов, режим ожидания. Также он запускал несколько бенчмарков, чтобы имитировать высокую нагрузку и игровые сценарии примерно на протяжении 40 минут.

Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra обладают аккумуляторами ёмкостью 4000 мАч, 4900 мАч и 5000 мАч соответственно. У прошлогоднего Galaxy S24 Ultra аккумулятор тоже 5000 мАч. В начале теста все смартфоны прошли испытание в Geekbench, где модели S25 показали почти одинаковые результаты.

Таким образом, Samsung не ограничивает производительность младших моделей. Новый процессор вносит свой вклад, набирая значительно больше баллов по сравнению с S24 Ultra. Это означает, что все модели S25 смогут продолжать работать быстрее и выполнять больше вычислений в ресурсоёмких задачах, таких как графические тесты.

Galaxy S24 Ultra проработал 8 часов 33 минуты. Galaxy S25 с аккумулятором 4000 мАч продержался до 11 часов 21 минуты. При этом базовая модель заметно снизила яркость экрана в последние 81 минуту теста.





Теперь самое неожиданное: Galaxy S25 Ultra разрядился раньше модели Plus — на отметке 13 часов 02 минуты, на 15 минут раньше Galaxy S25 Plus. Вероятно, это связано с немного меньшим экраном у Plus — 6,7 дюйма против 6,9. Остальные параметры, такие как производительность, разрешение дисплея и яркость, были почти идентичными. В целом, это значительное улучшение времени автономной работы без роста ёмкости.