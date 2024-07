Европейский спад продаж игр оказался самым минимальным

Появилась статистика по рынку видеоигр по итогам первой половины 2024 года. Если в Великобритании продажи упали на целых 30%, то в остальной Европе покупки игр сократились всего на 1,9%. Об этом говорится в отчёте Games Sales Data.

В Европе было продано 80 млн игр для компьютеров и игровых консолей. Это неплохой результат, поскольку крупных игр было выпущено меньше, чем годом ранее. Тогда были представлены такие крупные игры, как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars: Jedi Survivor и Diablo IV.

реклама

На этот раз в десятке наиболее продаваемых игр только две из текущего года: Helldivers 2 и The Last of Us: Part 2 Remastered. Более низкие цены по сравнению с другими представителями класса AAA помогли им продаваться лучше.

Если говорить только об июне, в Европе было продано 11,3 млн игр. Этот результат хуже на 19% по сравнению с показателем годичной давности. Год назад в этом месяце было представлено несколько крупных игр, таких как Diablo IV и Final Fantasy 16, что соответствующим образом сказалось на продажах. На этот раз релизов подобного масштаба не было.

Зато в этом полугодии было выпущено расширение для игры Elden Ring. В результате продажи основной игры увеличились на 454%. Самую высокую оценку по итогам полугодия получила Luigi's Mansion 2 HD, но речь идёт только о продажах физических носителей, а цифровых продаж могло быть ещё больше. Эта игра могла стать самой быстро продаваемой на платформе Nintendo Switch, но уступила в этом Paper Mario: The Thousand-Year Door. У Nintendo также были выпущены такие игры, как Princess Peach: Showtime и Mario vs. Donkey Kong.