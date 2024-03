Очередная технологическая компания избавляется от лишних сотрудников

Японская компания Sega объявила о продаже разработчика Relic Entertainment в рамках реструктуризации, которая происходит по большей части в Европе. Находящаяся в Ванкувере студия известна стратегиями вроде Homeworld, Warhammer 40,000: Dawn of War, Company of Heroes и Age of Empires IV. Она была продана инвестору Emona Capital LLP за неназванную сумму.

Представители Relic рассказали, что теперь компания будет работать как независимая студия, как было в первые 7 лет своего существования до вхождения в состав THQ и Sega. Обещано продолжить поддержку игры Company of Heroes 3, начиная с выходящего в апреле обновления под номером 1.6.

240 сотрудников Creative Assembly, SEGA Europe и Hardlight потеряли свои места. Последняя известна разработкой 3D-платформера Sonic Dream Team на платформе Apple Arcade, который был представлен в минувшем декабре.

Для Creative Assembly увольнения стали уже не первыми. В сентябре Sega отменила шутер Hyenas, после чего в британской студии работу потеряло некоторое число сотрудников. При этом сообщается, что Creative Assembly продолжает работать над Total War и ещё одним неанонсированным пока проектом.

Нынешний год может стать рекордным по количеству увольнений в технологических компаний. Их не избежали даже такие титаны, как Microsoft, стараясь увеличить прибыль.