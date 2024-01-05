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В этом году выпустят ремейки Metal Gear Solid 3 и Silent Hill 2
Появился видеоролик с анонсами на PlayStation в 2024 году

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На этой неделе был представлен трейлер с рассказом об играх на PlayStation, который будет анонсированы по ходу года. Даты появления некоторых из них уже были известны, вроде выходящих через пару недель The Last of Us Part II Remastered и Prince of Persia: The Lost Crown. Новостью является появление в этом году ремейков игр Metal Gear Solid 3: Snake Eater от Konami и Silent Hill 2.

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Первая из этих игр в этом году отпразднует 20-й день рождения, в честь чего и может быть выпущен её ремейк. Она была представлена на PlayStation Showcase в мае 2023 года, после чего в октябре появились кадры из Xbox Partner Preview. Игра кажется тщательно восстановленной версией первоначального варианта.


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Konami совместно с разработчиком Bloober Team готовит также ремейк Silent Hill 2 для PlayStation. Анонс состоялся ещё в октябре 2022 года, но до сих пор об игре мало что известно. Подтверждение её выпуска в этом году появилось впервые.

#игры #playstation #konami
Источник: digitaltrends.com
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