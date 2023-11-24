Большинство мобильных игр не живут долго

Недавно был проведён опрос сотен разработчиков мобильных игр, который пролил свет на тайны этого рынка. Модель живого сервиса не слишком хорошо прижилась на смартфонах и планшетах, поэтому большинство игр сходят со сцены довольно быстро.

Исследовательская компания Atomik Research провела опрос примерно 500 разработчиков из США и Великобритании. Из него стало понятно, что около 83% новых игр прекращают существование в течение трех лет, а 43% не доходят даже до релиза. 76% мобильных игр достигают максимального дохода в первый год, но во второй год результат смогли повторить только 4% игр. Виновато непостоянство геймеров и неправильный подход разработчикам к живым игровым сервисам.

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Больше половины разработчиков мобильных игр предлагают интерактивные сервисы, но 38% нерегулярно выпускают обновления и новый контент. Меньше половины создателей игр обновляют их ежемесячно, всего 5% делают это спустя 7 лет после запуска.

Несмотря на такой высокий процент неудач, 78% разработчиков начинают новые проекты. Третья часть разработчиков говорят о помехах в виде неопределённости в игровой индустрии, столько же называют нынешний рынок слишком сложным для успеха.

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Две трети игровых студии на рынке мобильных игр недавно увольняли сотрудников или сокращали бюджет, пишет Techspot.