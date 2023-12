Тестовый автомобиль BMW iX с двуххимической батареей Our Next Energy проехал 608 миль (979 км) в испытательном цикле WLTP.

В то время, когда Toyota продолжает давать обещания о разработке новой технологии твердотельных аккумуляторов, которая позволит ее электромобилям проезжать более 600 миль (966 км) на одном заряде к 2026 году, компании Our Next Energy (ONE) уже в 2023 году удалось достичь этого с помощью уже существующих технологий. Их двуххимический аккумуляторный блок Gemini был установлен в внедорожнике BMW iX и продемонстрировал впечатляющий пробег в 608,1 миль (около 978,9 км) во время проведения испытаний в соответствии с международной процедурой WLTP (Всемирная гармонизированная процедура испытаний легких транспортных средств). Предполагается, что результаты будут еще лучше, если этот аккумулятор будет установлен в автомобили, такие как Hyundai Ioniq 6, который имеет отличные аэродинамические характеристики. Отличительной особенностью рассматриваемого аккумулятора является отсутствие твердотельных или натрий-ионных технологий. Вместо этого ONE делит аккумуляторный пакет на две части. Одна часть содержит традиционные литий-железо-фосфатные элементы, обеспечивающие запас хода в 150 миль (241,4 км) для повседневного использования. Вторая часть оснащена безанодными литий-ионными аккумуляторами высокой плотности ONE, которые обеспечивают дополнительные 450 миль (724 км) пробега сверх дальности LFP.

Разработка ONE позволила преодолеть распространенные ограничения безанодных аккумуляторов, включая их деградацию при частом использовании и постепенную потерю запаса хода. Представители компании утверждают, что аккумулятор Gemini обладает плотностью энергии до 260 Втч/кг, а общая емкость аккумуляторных блоков превышает 185 кВт*ч. Важно отметить, что этот аккумулятор способен проработать более чем 250 000 миль (402 336 км). Это значительно превышает гарантию, которую предоставляют другие производители автомобилей, например, Tesla, которые предлагают гарантию на свои аккумуляторы около 150 000 миль (241 402 км), что указывает на то, что ожидаемый срок службы аккумулятора ONE Gemini находится на гораздо более высоком уровне. Кроме того, Gemini аккумулятор потребляет на 20% меньше лития и на 60% меньше графита, чем обычный литий-ионный аккумулятор, что делает его особенно эффективным и экологически лучшем выбором для электромобилей.