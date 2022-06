Или над онлайн-дополнением Cyberpunk 2077.

Многие забыли, а большинство и не обратило внимания, как в октябре 2021 г. студия CD Projekt RED после неудачного релиза Cyberpunk 2077 купила маленького инди-разработчика The Molasses Flood, в "портфеле" которого на тот момент были игры Drake Hollow и The Flame in the Flood. Специализация The Molasses Flood – онлайн-игры и кооператив.

Всё это можно было бы списать на какие-то внутренние моменты, не требующие пристального внимания и расследований, если бы не недавнее объявление The Molasses Flood о поиске сотрудников. Главным требованием к будущим дизайнерам мультиплеерных боёв является хорошее знание того, как сделать качественную боевую систему в онлайн-проектах жанра action/RPG. В примечании к объявлению сказано, что студия планирует работу над одним из существующих "названий" CDPR. В данном случае имеются ввиду две популярные игры: The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

В конце прошлого года главный исполнительный директор CD Projekt Адам Кичиньски в интервью добавил, что хотел бы видеть в обоих играх многопользовательские режимы, и в будущем они там обязательно появятся. Вследствие этого можно выделить 3 разумных варианта развития событий:

CDPR ведёт разработку мультиплеера для "Ведьмака" CDPR ведёт разработку мультиплеера для Cyberpunk 2077 CDPR ведёт разработку The Witcher 4 и одновременно пытается "пришить" к игре многопользовательский режим.

Совсем исключать третий вариант не стоит, потому как в сети не раз появлялись слухи о продолжении легендарной серии. Ни один из них пока не удалось подтвердить. Мультиплеер для Cyberpunk 2077 тоже выглядит весьма сомнительно, т.к. сам проект не оправдал ожиданий геймеров. Вряд ли те, кому не понравились баги в обычной версии, станут возвращаться в онлайн, чтобы столкнуться с новыми.

