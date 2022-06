Call of Duty: Modern Warfare II и другие такой популярности позавидуют.

Сегодняшний мир видеоигр даёт чётко понять, что у пользователей "в чести" не только шутеры, многопользовательские стрелялки и подобные активные жанры. Иногда, если разработчики показывают креативную идею, которую хочется опробовать, взлететь может даже игра про кота. Так, недавно анонсированная Stray про приключения рыжего котика в киберпанковом мире, населённом роботами, уже нашла свою аудиторию.

реклама

По данным оценочного портала SteamDB, в рейтинге популярности Stray занимает крайне высокие позиции. На данный момент комьюнити игры составляет более 120 тыс. фанатов. В рейтинге игр, которым предстоит выйти на рынок, у неё 7 место, однако стоит отметить, что она вышла на уровень самых известных Triple-A проектов: Hollow Knight: Silksong, The Day Before, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и KARLSON.

По количеству фанатов она перегнала Call of Duty: Modern Warfare II (46 тыс. "последователей"), Starfield (107 тыс.), Atomic Heart (77 тыс.), Frostpunk 2 (54 тыс.) и Hogwarts Legacy (55 тыс.). Только за неделю в список желаемого киберпанковую Stray добавили 44 тыс. человек. Релиз игры намечен на 19 июля. Тайтл появится на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК.

Источник.