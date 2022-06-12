Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Киберпанковая Stray про милого котика стала популярнее, чем многие Triple-A проекты
Call of Duty: Modern Warfare II и другие такой популярности позавидуют.
анонсы и реклама
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Сегодняшний мир видеоигр даёт чётко понять, что у пользователей "в чести" не только шутеры, многопользовательские стрелялки и подобные активные жанры. Иногда, если разработчики показывают креативную идею, которую хочется опробовать, взлететь может даже игра про кота. Так, недавно анонсированная Stray про приключения рыжего котика в киберпанковом мире, населённом роботами, уже нашла свою аудиторию.

реклама

По данным оценочного портала SteamDB, в рейтинге популярности Stray занимает крайне высокие позиции. На данный момент комьюнити игры составляет более 120 тыс. фанатов. В рейтинге игр, которым предстоит выйти на рынок, у неё 7 место, однако стоит отметить, что она вышла на уровень самых известных Triple-A проектов: Hollow Knight: Silksong, The Day Before, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и KARLSON.

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

По количеству фанатов она перегнала Call of Duty: Modern Warfare II (46 тыс. "последователей"), Starfield (107 тыс.), Atomic Heart (77 тыс.), Frostpunk 2 (54 тыс.) и Hogwarts Legacy (55 тыс.). Только за неделю в список желаемого киберпанковую Stray добавили 44 тыс. человек. Релиз игры намечен на 19 июля. Тайтл появится на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#stray
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Об играх, где главный герой — зверёк
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дальнейшее укрепление рубля может разорить майнеров криптовалюты Ethereum и Bitcoin
+
Huawei открывает магазин на AliExpress и предлагает модель P50 Pro со скидкой более 50 000 рублей
+
Биткоин находится в шаге от прихода криптозимы, а спасти майнеров может Россия и дешёвое электричество
+
Бюджетные видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1650 скинула 20% за неделю
+
Ethereum обрушился до 1,500 долларов за монету
+
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
+
Геймерские процессоры Intel в магазинах РФ становятся доступнее – Core i5-12600K скинул 30%
+
Курс эфира обвалился на фоне переноса PoS – майнеры продолжат добывать криптовалюту на видеокартах
+
AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 будет поддерживаться еще в 16 играх
+
В магазинах РФ продолжают снижаться цены на видеокарты
+
Xbox планирует выпустить не менее пяти эксклюзивов в течение следующего года
+
Sapphire начала продавать майнерские видеокарты геймерам – несуществующий GPU Radeon 6700
+
В РФ поступила первая партия iPhone 13 Pro по параллельному импорту: цены стартуют со 130 тыс. руб.
+
Драйверы AMD и NVIDIA с WDDM 3.1 доступны в Windows 11 22H2 — Radeon RX в OpenGL быстрее до 55%
+
Представлен процессор Intel «Meteor Lake-P» с 6 производительными и 8 эффективными ядрами
+
Вышла открытая бета Симулятора Сборщика ПК 2
+
Tachyum представила 128-ядерный процессор мощностью 950 Вт
+
Samsung и TSMC грозит неоновый голод – санкции против РФ могут привести к дефициту процессоров и видеокарт
+
Обновления повысят системные требования Resident Evil 7 и ремейков Resident Evil 2 и 3
+
PornHub уволил единственного сотрудника в России из-за санкций
+

Популярные статьи

Считаем выгодность майнинга в июне 2022
+
Сенсор на 4МП в 16МП камере за 430$ от FUJIFILM, или как зарабатывают на интерполяции
+
Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
+
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
16:23
Товарищ, ты хоть эмиссию настраивал на разные типы материалов, чтобы замеры нормальные были? У тебя проблемы с головой, если ты доказываешь что-то человеку, намного более компетентному судя по вашему ...
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
VRoman
16:19
Поставили бы мотор помощнее, КПД бы повысился с дальностью пробега.
Электромобиль с солнечными батареями Lightyear 0 уже доступен для заказа
Мать шешенбека
16:17
зелот прекращай
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
mandysee
16:15
Ни в одной подсанкционной стране никто ничье место не занял, а импортозамещение не сработало. В Иране сейчас живут ХУЖЕ, чем 40 лет назад. пилят оставшиеся западные самолеты на запчасти, а параллельны...
Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
terenty79
16:09
это все из за хохлов. во первых все эти базы хохлядские аутсортиры ранее клепали. а сейчас из за работы сбу, они сливаются один за одним. во вторых реально, из за военной операции, многие it дриснули ...
Количество утечек баз данных российских компаний возрастает три месяца подряд
Мать шешенбека
16:08
ПОСТ, кек, ты шо говел? православный шеша
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Мать шешенбека
16:07
на каком пуле майнил? скинь скрин с кошелем, можешь потереть его
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
RadeoForce
16:04
не ругайте гармониста, он играет, как умеет
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
RadeoForce
16:04
да понятно, что за тип этот автор. Пост для тех, кто его продолжает читать по незнанию
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
LastAtlant
15:59
К сведению автора алюминий и медь в водной среде это и есть проблема))
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем