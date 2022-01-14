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God of War в 8K на Ultra-настройках или история о том, зачем на самом деле нужна RTX 3090 Ti

В руки к тестировщикам попали сразу две редких вещи: ПК-версия God of War и видеокарта RTX 3090 Ti.
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Политика Sony во многих аспектах отличается от политики Xbox: от того между их консолями такая разница. В 2018-м Sony на старой PlayStation 4 выпустила тогда ещё неизвестную игру God of War, которая следующие годы занималась массовым сбором наград и премий. В конце концов игре абсолютно заслуженно присудили престижные премии "Игра года 2017 и 2018", а также "Лучшая игра в жанре action-adventure". Единственный её недостаток – эксклюзивность для PS. В тот самый момент, когда было официально объявлено, что God of War вскоре выйдет на ПК, хакеры начали массовую атаку на игру и своей цели уже частично достигли.

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Т.к. изначально игра разрабатывалась под консоли прошлого поколения, некоторые элементы графики в ней попросту обрезаны. Тем не менее, игроки не жаловались, ведь это был лучший скандинавский геймплей из всех ныне существующих. С тех пор как разработчики анонсировали ПК-версию God of War, она получила в разы улучшенную графику и тени, поддержку 4K и 8K мониторов и оптимизацию под технологии для ручного улучшения картинки на экране: Nvidia Reflex, DLSS, AMD FidelityFX Super Resolution.

Проверить, насколько хорошо себя покажет God of War в 8K на RTX 3090 Ti, взялись тестировщики из techradar. Их тестовый стенд для видеоигр выглядит так: 
- Материнская плата: Asus ROG STRIX Z390-E GAMING
- Основное хранилище: 500 GB Samsung 970 EVO Plus M.2 PCIe
- Дополнительное хранилище: 2 ТБ Samsung 860 QVO
- Видеокарта: nVidia GeForce RTX 3090 Ti
- Блок питания: Corsair RM850x 80 PLUS Gold 850W PSU
- Оперативная память: G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 3200MHz
- Монитор: Dell UltraSharp UP3218K
- Корпус: Fractal Design Vector RS Tempered Glass

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Впервые прочувствовать настоящий восторг от игры с разрешением в 33 миллиона 177 тысяч пикселей (7680 x 4320) журналисты смогли на RTX 3090 Ti. По их словам, сразу после запуска им даже не пришлось дополнительно настраивать параметры изображения. За них это всё сделала игра. С исходными настройками (средними) картинка поражала воображение и давала совершенно новый игровой опыт, невиданный ранее. Количество кадров при этом колебалось в размере 43-44, а иногда виднелись просадки до 33. Средний fps – 35-36.

Учитывая тот факт, что ванильные настройки God of War даже в 8K по факту означают всё те же визуальные эффекты от PS4, нет ничего удивительного в том, что RTX 3090 Ti смогла запустить игру 4-х летней давности.

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После преодоления порога средних настроек игру запустили на высоком качестве. Детализация текстур улучшилась ещё сильнее, а fps при этом остался на прежнем уровне. Игра выдавала в среднем 33-34 кадра. Следующий этап – ультра-настройки.

Тут наступил тот самый "ВАУ-эффект", когда журналисты не могли понять, что делает игру настолько красивой и реалистичной: 8K изображения или ультра-настройки. Так или иначе, картинка снова превзошла себя и вплотную подошла к значению полного реализма и максимально глубоко погружения. При такой нагрузке God of War показывала отличную оптимизацию под любые сборки: fps в игре стабильно держался на минимально-играбельном уровне 30 кадров в секунду, не опускаясь ниже этой черты. Даже в самых "сложных" для видеокарты локациях RTX 3090 Ti демонстрировала всю мощь улучшенных 24 Гб видеопамяти.

Стоит повторить, что плавная работа тайтла на 30 кадрах является заслугой не только RTX 3090 Ti. Как мы помним, во время выхода Cyberpunk 2077 его требования тоже были заоблачными, но едва ли хоть одна карта могла потянуть игру в 60 fps в 4K и с трассировкой лучей. Вина в данном случае лежала на разработчиках, которые попросту решили не заморачиваться над проблемами обеспеченных геймеров. Игру погубило стремление сделать её как можно более народной, доступной. В истории с God of War разработчики уделили внимание поддержке любых разрешений. Игра показывает высокие результаты как в 1080p, так и в 4K и в 8K.

DLSS Ультра производительность
Естественно, понимая, что не все захотят играть в 30 кадрах, в techradar приняли решение опробовать "Бога войны" с DLSS. На том же 8K мониторе с ультра-настройками DLSS отмасштабировал разрешение 1440p (2560 x 1440) до исходного 8K (7680 x 4320), дабы не нагружать им видеокарту. Результат появился мгновенно: количество fps в игре увеличилось вдвое: с 30 до 61. Влияние искусственного интеллекта на качество картинки смогли заметить, но оно настолько незначительно, что его сложно увидеть даже после детального осмотра игрового мира. В итоге, если вас не интересует подлинное качество, вы можете получить отличную игру в 8K на "ультрах", да ещё и с чистыми 60 fps в придачу.

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В редакции, проанализировав экспириенс с включённым DLSS и без него, рекомендуют использовать аппаратное масштабирование. В обычных локациях разница между 30 fps и 60 fps будет видна слабо, а вот в боях всё может кардинально измениться в худшую сторону.

DLSS Сбалансированный
Вторая вариация режима DLSS берёт стандартное разрешение 4454 x 2506 и растягивает его до 8K. Текстуры становятся чётче, но fps падает до 49.

DLSS Качество
Последняя предустановка DLSS масштабирует в 8K разрешение 5120 x 2880 и ещё больше снижает fps. Выше 42 кадров увидеть будет сложно.

В точности такие же результаты выдаёт аналог от AMD – FidelityFX Super Resolution (FSR), с одним лишь исключением. При стартовом 4K игра растягивается до 8K программным образом и выдаёт не меньше 60 fps без лагов или подтормозок.

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