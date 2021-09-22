Недавно в Белгороде произошла наглядная ситуация, показывающая, как важно тщательно проверять товары после их приобретения. Главной героиней стала обычная жительница Белгорода Марина Ведлер, которая захотела приобрести новый смартфон. И не простой "мобильник", а топовый iPhone 12 Pro Max за 127 тыс. руб. в максимальной комплектации (512 Гб памяти). Купить она его смогла, но попользоваться не вышло.

Как оказалось после нескольких минут после покупки и выхода из магазина DNS, у телефона оторван IMEI. Более того, самого телефона тоже не было. В пустой коробке лежал макет смартфона. Всё это произошло в соседнем "Связном", где девушка оплачивала покупку защитного стекла на новенький смартфон.

Несмотря на все доказательства (камеры наблюдения, короткое время после покупки и явную непричастность жительницы Белгорода к произошедшему), магазин DNS отказался возвращать потраченные средства. Практически единственный вариант, который остался после неудачной покупки – оспаривать решение DNS в суде, куда Марина уже подала несколько заявлений.

Источник.