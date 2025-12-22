Сайт Конференция
Razg0n_blog
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Новый драйвер NVMe от Windows Server 2025 адаптировали для работы с Windows 11 и получили прирост производительности твердотельных накопителей, доходящий до 85%

В течение продолжительного времени Windows работала с NVMe накопителями как с устаревшими SCSI-устройствами. Недавно Microsoft, наконец, разобралась с этим, создав нативный драйвер, в котором были удалены ненужные преобразования команд из NVMe в SCSI.

В результате сократились накладные расходы и снизились задержки, что привело к значительному приросту производительности NVMe SSD. К сожалению, новая технология была внедрена в семейство Windows Server 2025, а не в ориентированную на рядовых пользователей Windows 11.

Впрочем, это не остановило энтузиастов от экспериментов, и они быстро портировали драйвер. Первые тесты показали, что с новым драйвером скорость работы NVMe SSD повышается на десятки процентов, как на ПК, так и на портативных игровых девайсах.

Так, пользователь X Mouse&Keyboard проверил накопитель SK Hynix Platinum P41 2 ТБ в бенчмарке AS SSD Benchmark и получил рост итоговых баллов с 10 032 до 11 344 или на 13%. Наибольшая прибавка была зафиксирована в замере скорости случайной записи — подтесты 4K и 4K-64Thrd стали выполняться быстрее на 16% и 22% соответственно.

Более впечатляющую цифру удалось продемонстрировать Reddit'еру Cheetah2kkk, который оценил влияние нового драйвера в портативной консоли MSI Claw 8 AI+ при использовании топового NVMe SSD Crucial T705 объемом 4 ТБ.

Хотя скорость последовательного чтения осталась прежней, а скорость случайного чтения возросла всего на 12%, скорость случайной записи взлетела на невероятные 85%. Эксперты предполагают, что с Optane SSD можно добиться еще большего.

#ssd #nvme #драйвер
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

КОТ
23:16
https://www.deskmodder.de/blog/2025/12/18/windows-11-auch-mit-nativer-nvme-unterstuetzung/
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
КОТ
23:09
Всё о людях думают, опять запреты и ограничения, вместо контроля производства. Когда в этой Думе думать начнут, а не штамповать одни запреты? От этого качество смесей не поменяется.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предлагает продавать детские молочные смеси по назначению врача
Alexander Muz
23:00
Просто добавьте мыла на максимум :D
Даже RTX 5090D и Ryzen 9 9950X3D не смогли обеспечить 60 fps в 5K с DLSS в Cyberpunk 2077
Дмитрий Беляев
22:37
Где скачать?)
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Desmois
22:22
79 комментариев. А потом скрольнул (2 отсталых епаната батлятся друг с другом ). Ну вы не получите денег. Sorry.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
21:40
А у тебя точно вышка приличного ВУЗа Москвы? По твоим постам этого не скажешь.
Перспективы дезинфляции в России
Максим Журавлёв
21:22
В общем пару лет назад купил на Озон набор 2680v3 +мать+16гОзу, за 5085 рублей. К ней rx580 за 6000руб.. На какую карту поменять? Rtx 5670 на 12 гиг на full HD пойдут все игры на максимум?
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
Павел Кузнецов
21:02
Так они и сравнят с какой-нибудь gtx750 🤣🤣
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
Parlous
20:58
А ты когда палец мужику в попу засовываешь, ты его облизываешь перед процедурой или после, кода он у тебя в говне?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
tolya21
20:58
У меня вышка приличного ВУЗа Москвы. В отличие от тебя, деревни безграмотной
Перспективы дезинфляции в России
