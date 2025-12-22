Новый драйвер NVMe от Windows Server 2025 адаптировали для работы с Windows 11 и получили прирост производительности твердотельных накопителей, доходящий до 85%

В течение продолжительного времени Windows работала с NVMe накопителями как с устаревшими SCSI-устройствами. Недавно Microsoft, наконец, разобралась с этим, создав нативный драйвер, в котором были удалены ненужные преобразования команд из NVMe в SCSI.

В результате сократились накладные расходы и снизились задержки, что привело к значительному приросту производительности NVMe SSD. К сожалению, новая технология была внедрена в семейство Windows Server 2025, а не в ориентированную на рядовых пользователей Windows 11.

Впрочем, это не остановило энтузиастов от экспериментов, и они быстро портировали драйвер. Первые тесты показали, что с новым драйвером скорость работы NVMe SSD повышается на десятки процентов, как на ПК, так и на портативных игровых девайсах.

Так, пользователь X Mouse&Keyboard проверил накопитель SK Hynix Platinum P41 2 ТБ в бенчмарке AS SSD Benchmark и получил рост итоговых баллов с 10 032 до 11 344 или на 13%. Наибольшая прибавка была зафиксирована в замере скорости случайной записи — подтесты 4K и 4K-64Thrd стали выполняться быстрее на 16% и 22% соответственно.

Более впечатляющую цифру удалось продемонстрировать Reddit'еру Cheetah2kkk, который оценил влияние нового драйвера в портативной консоли MSI Claw 8 AI+ при использовании топового NVMe SSD Crucial T705 объемом 4 ТБ.

Хотя скорость последовательного чтения осталась прежней, а скорость случайного чтения возросла всего на 12%, скорость случайной записи взлетела на невероятные 85%. Эксперты предполагают, что с Optane SSD можно добиться еще большего.