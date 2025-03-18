Это облегчит интеграцию апскейлера от "синего" лагеря в игры на UE

Свершилось то, чего ждали тысячи гейм-девелоперов во всем мире. Компания Intel, наконец, соизволила представить обновленную версию инструментария разработчиков, с помощью которого можно прикручивать апскейлер XeSS 2 к играм.

Выложенная на GitHub версия 2.0.1 предлагает не только масштабирование изображения, но и включает в себя долгожданный генератор кадров, а также технологию снижения задержки ввода. То есть XeSS 2 SDK теперь содержит полный набор новых графических фишек, уже реализованных AMD и NVIDIA.

Кроме того, XeSS 2 SDK включает плагины для Unreal Engine 4 и 5. Intel также выпустила подробную документацию по интеграции XeSS 2 в данный игровой движок.

В итоге разработчики теперь могут с легкостью внедрять XeSS 2 в свои проекты, не тратя время на проделывание дополнительной работы по добавлению в них апксейлера. К сожалению, плагин для Unity пока не обновлен до XeSS 2.

Заявлено, что XeSS 2 поддерживается видеокартами Intel Arc обеих серий. Подобный подход выгодно отличается от позиции конкурентов, согласно которой для задействования более продвинутых версий апскейлеров необходимо менять железо на более новое.