Для получения картинки в играх на уровне DLSS придется раскошелиться на новые видеокарты

Текущие версия FSR от AMD значительно уступает DLSS, так как работает на примитивных математечских алгоритмах, а не на основе машинного обучения. Однако AMD спешно готовит к выходу FSR 4, который не должен уступать решению конкурента.

Согласно опубликованной таблице совместимости видеокарт с той или иной версией FSR, FSR 4 будет включать в себя гораздо более умный апскейлер и генератор кадров. Что касается поддержки FSR 4 в играх, то в первую очередь он будет имплементирован в тех тайлах, где уже есть FSR 3.1.

В FSR 4 изменилось количество профилей. Так, теперь нет режима "Ultra Performance", а минимально возможным стал режим просто "Performance" с двукратным масштабированием изображения. Макимальный же именуется "Native AA".

Важное дополнение состоит в том, что FSR 4 будет поддерживаться исключительно графическими процессорами RDNA 4, то есть видеокартами от Radeon RX 9070 и 9070 XT и выше.

Кроме прочего был опубликован список из 35 игр, где на первых порах будет реализован FSR 4. Это: The Alters, Bellwright, Call of Duty: Black Ops 6, Creatures of Ava, Dragonkin: The Banished, Endoria: The Last Song, FragPunk, Funko Fusion, God of War: Ragnarok, Horizon Zero Dawn Remastered, Horizon Forbidden West, Hunt: Showdown 1896, Incursion Red River, Kristala, Marvel Rivals, Marvel’s Spider-Man 2, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, MechWarrior 5: Clans, Monster Hunter Wilds, Nightingale, No More Room in Hell 2, PANICORE, Predator: Hunting Grounds, Ratchet & Clank: Rift Apart, Remnant 2, Smite 2, The Axis Unseen, The Last of Us: Part I, The Last of Us: Part II Remastered, Until Dawn, Warhammer 40,000: Space Marines 2, Kingdom Come: Deliverance II, Dynasty Warriors: Origins, Civilization 7.

По словам AMD, в 2025 году выйдет более 75 игр с поддержкой FSR 4. Многие крупные студии, включая Activision и Naughty Dog, уже работают над внедрением новой технологии в свои проекты. Это означает, что геймеры, предпочитающие AMD, получат практически тот же уровень графики, что и приверженцы "зеленого" лагеря, даже при включении апскейлера и генератора кадров.