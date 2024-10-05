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Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife

Создаем город, используя политику Industry 4.0. Делаем парковую зону прибыльной, и исправляем ошибки разработчиков. Экологически чистая зеленая промышленность и энергетика.
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Во вселенной градостроительных симуляторов остались единицы достойных проектов. Если не учитывать культовые игры эпохи 2D, то рынок PC практически не пополняется AAA уровнем по данной тематике. Только бесконечные PRG, FPV шутеры и хомяк. Высокие требования к усвоению механик стратегических игр, оттолкнули всех любителей «стреляй и беги», а фаны кинематографического погружения в виртуальный мир не могут жить без ультраграфики, как рыбы без воды. Правда, иногда стратегии настолько запутаны, что даже опытным бойцам, приходится сидеть в болоте спецфорумов, и тратить десятки часов драгоценного времени вникая в правила. Да и создатели, в конкурентной погоне за чистой прибылью, не тратят деньги на формирование многостраничных исчерпывающих руководств, как например, в ранней Civillization.

Поэтому появление любой новой стоящей AAA стратегии воспринимается, как праздник у фанатов.

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Продолжается развитие серии Civillization, значительно упрощенное после Civ3. Настоящий фурор вызвала красота Anno 1800. Верные поклонники SimСity же, оставались ни с чем, после знаменитых багов, в последней игре и закрытия проекта. Но студия Paradox Interactive, все таки переняла часть идей Симсов, объединила новый игровой движок и возросшие возможности графических процессоров, в итоге создав мир Cities Skylines.

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И зачем каждый год выпускать ремейки, как одна певица, когда достаточно наполнять необъятную вселенную DLC? Путь с вариантами в виде Cities Skylines 2, где улучшается только графика, да и то с множественными багами и неподъемными системными требованиями, отталкивает геймеров. Как и ожидалось, провал новой части серии привел к увеличению игроков в первой Cities Skylines, которая сейчас недорого стоит в Steam.

Как правильно строить город в Cities Skylines.

Фактически предстоит пройти путь индустриально — технической революции. Можно бесконечно ходить по кругу, что-то улучшая, где-то переделывая перекрестки, повышая налоги и снова получая те же проблемы, что были вначале, с бесконечным трафиком и убытками. Пока вы не поймете - высокотехнологичная промышленность (политика Industry 4.0) это будущее. 

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Она позволяет выпускать на 50% больше товаров, создавать рабочие места для выпускников, которые еще и оплачивают учебу в вашем институте (Campus Area), делая всю образовательную часть бюджета прибыльной. Избыток промышленных товаров нужно направить в удвоенные продажи в коммерческих зонах (политики Small business enthusiast и Big business benefactor) и получить высокий налоговый доход с единицы площади. А более сжатые и эффективные промышленные и торговые предприятия экономят место на карте и главное, ресурсы - воду, электроэнергию, меньше мусора, рабочих, затрат на противопожарную безопасность, полицию и т.д.

Начиная с маленькой деревни, соблюдая баланс в строительстве школ, институтов, по мере роста города, вы приходите к тому, что необразованные жители, практически не требуются. Иначе придется выкручиваться всякими модами вроде Unlimited Oil. И играть в городе, как арабский шейх. По другому не получить высокую прибыль, нужную для постройки всяких фишек - монументальных уникальных сооружений, космодрома SpaceX, Эйфелевой башни или других мегапроектов города.

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Cities: Skylines. Как правильно использовать политику Industry 4.0

Стоит добавить, что на островных картах, с малой площадью застройки, одной политики Industy 4.0  не достаточно для необходимого уровня производства коммерческих товаров. И чтобы это решить, была создана политика Industrial Space Planning, удваивающая выпуск продукции каждым заводом и требующая затрат по 6 евро на пром. здание. Применять ее при невысоких доходах бюджета невыгодно.

Поговорим немного о парках. Что не так с расширением Parklife ?

Общегородской парк, аттракционы, развлечения - все это делает вашу деревню привлекательнее, как для туристов, так и для новых, более состоятельных жителей, которые и платят налоги выше. Но обидно, когда вложенные усилия не дают результата, и причина неясна.

Взять например идеальный парк, где построены все здания и созданы условия для отдыха. Но почему-то, в него не может проехать ни одна пожарная автоцистерна, полиция, скорая помощь, катафалк. Не пропускают центральные или боковые ворота автотранспорт, только пешеходов. Почему — видимо особенности движка игры, перестройка которых, при установке расширения Parklife, потребовала бы от разработчиков фактически полного пересоздания кода. Денег заработать хочется, вот и выпустили, как есть. И наполняется парк криминалом, мусором, больными коронавирусом, пироманами всякими и дохлыми собаками. Жители такое злачное место, естественно, посещать не горят желанием, а расходы на увеселительные здания немалые для городского бюджета. И тает заветная прибыть у изумленного геймера.

Как выйти из этой ситуации? Написать разработчикам и сидеть, ждать ответа. Или доставлять скорую вертолетами, и другие экстренные службы, создав недешевые вертолетные депо. Это решает отчасти, так как движок игры, по-прежнему рисует здания парка недоступными для коммунальщиков. А это понижает рейтинг, привлекательность.

Другой способ — проложить автодорогу в обход центральных ворот, напрямую в парк. Но разработчики ошиблись — создали красивые дорожки для движения пешеходов, но почему-то по ним не может проезжать транспорт. Тушить пожар некому, гори парк, гори или жди голубой вертолет.

И здесь находим наш, геймерский выход — строим автомобильные дороги, вместо парковых дорожек. Это очень экзотично и весело, но ближе к реальности - проложить пешеходные улицы. По ним разрешается проезд обслуживающего транспорта, и движение пешеходов, постройка зданий. Кстати, в парке можно создать любые зоны, например коммерческие.

Cities:Skylines. Как повысить прибыльность парков

Остается нерешенный вопрос: как бороться с зайцами и обилечивать посетителей? Ведь они лезут вдоль автомобильных дорог, по тротуарам, в обход центральных или боковых ворот, где должны оплачивать в кассах посещение. Есть только один вид дороги в Cities Skylines, по которым не разрешено двигаться пешеходам — шоссе. Соединяем улицу с парком и вуаля. Наслаждаемся высокой прибылью.

Кстати внутрипарковые дорожки очень любят зайцы, им даже забор не мешает. Привет горе-разработчикам)

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Теги

dlc cities skylines cities: skylines парки industry 4.0 parklife городские политики индустрия 4.0 как правильно строить город недостаточно денег
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