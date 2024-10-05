Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife
Во вселенной градостроительных симуляторов остались единицы достойных проектов. Если не учитывать культовые игры эпохи 2D, то рынок PC практически не пополняется AAA уровнем по данной тематике. Только бесконечные PRG, FPV шутеры и хомяк. Высокие требования к усвоению механик стратегических игр, оттолкнули всех любителей «стреляй и беги», а фаны кинематографического погружения в виртуальный мир не могут жить без ультраграфики, как рыбы без воды. Правда, иногда стратегии настолько запутаны, что даже опытным бойцам, приходится сидеть в болоте спецфорумов, и тратить десятки часов драгоценного времени вникая в правила. Да и создатели, в конкурентной погоне за чистой прибылью, не тратят деньги на формирование многостраничных исчерпывающих руководств, как например, в ранней Civillization.
Поэтому появление любой новой стоящей AAA стратегии воспринимается, как праздник у фанатов.
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Продолжается развитие серии Civillization, значительно упрощенное после Civ3. Настоящий фурор вызвала красота Anno 1800. Верные поклонники SimСity же, оставались ни с чем, после знаменитых багов, в последней игре и закрытия проекта. Но студия Paradox Interactive, все таки переняла часть идей Симсов, объединила новый игровой движок и возросшие возможности графических процессоров, в итоге создав мир Cities Skylines.
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И зачем каждый год выпускать ремейки, как одна певица, когда достаточно наполнять необъятную вселенную DLC? Путь с вариантами в виде Cities Skylines 2, где улучшается только графика, да и то с множественными багами и неподъемными системными требованиями, отталкивает геймеров. Как и ожидалось, провал новой части серии привел к увеличению игроков в первой Cities Skylines, которая сейчас недорого стоит в Steam.
Как правильно строить город в Cities Skylines.
Фактически предстоит пройти путь индустриально — технической революции. Можно бесконечно ходить по кругу, что-то улучшая, где-то переделывая перекрестки, повышая налоги и снова получая те же проблемы, что были вначале, с бесконечным трафиком и убытками. Пока вы не поймете - высокотехнологичная промышленность (политика Industry 4.0) это будущее.
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Она позволяет выпускать на 50% больше товаров, создавать рабочие места для выпускников, которые еще и оплачивают учебу в вашем институте (Campus Area), делая всю образовательную часть бюджета прибыльной. Избыток промышленных товаров нужно направить в удвоенные продажи в коммерческих зонах (политики Small business enthusiast и Big business benefactor) и получить высокий налоговый доход с единицы площади. А более сжатые и эффективные промышленные и торговые предприятия экономят место на карте и главное, ресурсы - воду, электроэнергию, меньше мусора, рабочих, затрат на противопожарную безопасность, полицию и т.д.
Начиная с маленькой деревни, соблюдая баланс в строительстве школ, институтов, по мере роста города, вы приходите к тому, что необразованные жители, практически не требуются. Иначе придется выкручиваться всякими модами вроде Unlimited Oil. И играть в городе, как арабский шейх. По другому не получить высокую прибыль, нужную для постройки всяких фишек - монументальных уникальных сооружений, космодрома SpaceX, Эйфелевой башни или других мегапроектов города.
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Cities: Skylines. Как правильно использовать политику Industry 4.0
Стоит добавить, что на островных картах, с малой площадью застройки, одной политики Industy 4.0 не достаточно для необходимого уровня производства коммерческих товаров. И чтобы это решить, была создана политика Industrial Space Planning, удваивающая выпуск продукции каждым заводом и требующая затрат по 6 евро на пром. здание. Применять ее при невысоких доходах бюджета невыгодно.
Поговорим немного о парках. Что не так с расширением Parklife ?
Общегородской парк, аттракционы, развлечения - все это делает вашу деревню привлекательнее, как для туристов, так и для новых, более состоятельных жителей, которые и платят налоги выше. Но обидно, когда вложенные усилия не дают результата, и причина неясна.
Взять например идеальный парк, где построены все здания и созданы условия для отдыха. Но почему-то, в него не может проехать ни одна пожарная автоцистерна, полиция, скорая помощь, катафалк. Не пропускают центральные или боковые ворота автотранспорт, только пешеходов. Почему — видимо особенности движка игры, перестройка которых, при установке расширения Parklife, потребовала бы от разработчиков фактически полного пересоздания кода. Денег заработать хочется, вот и выпустили, как есть. И наполняется парк криминалом, мусором, больными коронавирусом, пироманами всякими и дохлыми собаками. Жители такое злачное место, естественно, посещать не горят желанием, а расходы на увеселительные здания немалые для городского бюджета. И тает заветная прибыть у изумленного геймера.
Как выйти из этой ситуации? Написать разработчикам и сидеть, ждать ответа. Или доставлять скорую вертолетами, и другие экстренные службы, создав недешевые вертолетные депо. Это решает отчасти, так как движок игры, по-прежнему рисует здания парка недоступными для коммунальщиков. А это понижает рейтинг, привлекательность.
Другой способ — проложить автодорогу в обход центральных ворот, напрямую в парк. Но разработчики ошиблись — создали красивые дорожки для движения пешеходов, но почему-то по ним не может проезжать транспорт. Тушить пожар некому, гори парк, гори или жди голубой вертолет.
И здесь находим наш, геймерский выход — строим автомобильные дороги, вместо парковых дорожек. Это очень экзотично и весело, но ближе к реальности - проложить пешеходные улицы. По ним разрешается проезд обслуживающего транспорта, и движение пешеходов, постройка зданий. Кстати, в парке можно создать любые зоны, например коммерческие.
Cities:Skylines. Как повысить прибыльность парков
Остается нерешенный вопрос: как бороться с зайцами и обилечивать посетителей? Ведь они лезут вдоль автомобильных дорог, по тротуарам, в обход центральных или боковых ворот, где должны оплачивать в кассах посещение. Есть только один вид дороги в Cities Skylines, по которым не разрешено двигаться пешеходам — шоссе. Соединяем улицу с парком и вуаля. Наслаждаемся высокой прибылью.
Кстати внутрипарковые дорожки очень любят зайцы, им даже забор не мешает. Привет горе-разработчикам)
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