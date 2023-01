За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается, но все-таки западные страны решились на передачу своего наступательного тяжелого вооружения - основных боевых танков "Leopard 2". Первая "пробная" партия пока что составляет лишь 10 машин, но главное здесь в другом: Америка таки решилась дать добро на поставки современной бронетехники.

Но первым, начавшим поставлять подобие танков (так как назвать колесные AMX-10RC пускай и тяжелые боевые машины танками, язык не поворачивается) является Эмманюэль Макрон. Устаревшая модель, давно списанная в самой Франции, отправится на Украину в самое ближайшее время. Но как бы сказал легендарный Остап Бендер, лёд тронулся, господа присяжные заседатели.





Пустынный экспедиционный танк AMX-10RC. Источник фото: wiki.warthunder.com

Продолжить почин французов решили англичане, снова "скормив" обещания, но уже по поводу своих ОБТ Challenger 2. Хотя в сравнение что с "недотанком" AMX-10RC, что с передовым Leopard 2 - совсем неуместно. Да и обещанная 10-ка этих основных боевых танков британской армии, это, как сказала бы сейчас современная молодежь, "совсем ни о чем". Больше похоже не на полноценную поставку, а на некий демонстрационный жест, говорящий "кому надо", что дело теперь за вами. Ну и чего греха таить, чисто британская кубышка "Челленджеров" не такая большая, чтобы передавать большие партии. Им бы самим хватило "в случае чего".





Британский ОБТ - Challenger 2. Источник фото: lenta.ru





Но все изменилось (как для Украины, так и для Европы) 10 января, когда немецкая директриса МИД Анналена Бербок с официальным визитом отправляется в пограничный Харьков (от российской границы, для тех, кто очень плохо учился в школе, около 40 километров). И уже там, на месте, в столице танкостроения восточноевропейской республики, делает важное заявление о железобетонной воле взять да поставить Украине немецкие Леопарды. Но это еще не все.

Спустя один день, уже Зеленский добрался до Львова, где встретился с польским и литовскими президентами, где Анджей Дуда (польский глава) пообещал передать уже целую роту современных танков немецкого производителя.

Польский Leopard 2A5. Источник фото: rozrywka.dziennik.pl





И как бы между прочим, что такое танковая рота по западным меркам (НАТОвские стандарты). Это "комплект" из 14 боевых машин. А что такое "дюжина" танков против сотен, если не тысяч даже устаревших образцов советских танков. Вопрос, как вы понимаете, совсем нетребующий ответа. Все это больше похоже на некие намеки другим странам сделать нечто подобное, как бы говоря: "раскупоривайте свою танковую кубышку, мы свой первый подобный шаг уже сделали". Нечто подобное сделали те же США, запустившие процесс передачи пусть не танков, но относительно неплохих БМП М2 Bradley. И после этого можно сделать некоторые выводы: 10 танков - это просто "пробный шар", дальше - больше. Пускай не тысяча, но кажется, свой выбор американцы уже сделали...





Американский "почти что танк" М2 Bradley. Источник фото: 38niii.ru





А теперь пройдемся по герою статьи - чуду немецкого танкостроения, основному танку Leopard 2. Если ограничиться коротким предисловием, то Леопард - это Эверест в мире западных танков. Самый лучший танк НАТО без каких бы то ни было вариантов. Его даже стыдно сравнивать с тем самым M1 Abrams. Последний хуже своего немецкого собрата практически по всем параметрам. Для окончательно подсчета "who is who" достаточно посмотреть в таблицу сравнения и голых цифр. Да и без таблицы все кристально ясно: в самом НАТО Абрамсами "разжилась" только армия Польши. Ну а как иначе: Польша - явный сателлит Америки и верный прислужник. Да и то та самая польская республика закупилась Абрамсами лишь в 2022 году. А вот что касается "Леопардов", эти немецкие танки имеются на вооружении практически у каждого члена НАТО, да и не только у них.





Испанский Leopard 2E. Источник фото: armyrecognition.com





Да и взять, хотя бы, приснопамятные танковые биатлоны, которые, в свою очередь, популярны не только в России. В междунатовских междусобойчиках регулярно побеждают танковые экипажи именно "Леопардов". Как-никак, базовые характеристики этой "танковой кошки" выдающиеся. Та самая знаменитая оптика от Цейса с тепловизором и лазерной наводкой, автоматическая система управления огня, когда танк может вести эффективный огонь как с места, так и при движении, экономичный надежный дизельный двигатель, "поддержка" ночного режима боя, стойкая броня и чудовищная 120-миллиметровая (разумеется гладкоствольная) пушка.





Шведский Леопард ночью. Источник фото: commons.wikimedia.org





Ну а как насчет подвохов и изъянов в танке. Без них не обошлось. Несмотря на свою актуальность, эта машина разрабатывалась аж 50 лет назад, точнехонько "в финале" 70-ых. А "целевым противником" должен был стать советский танк того же времени. Да, сам танк, как платформа для апгрейда, не устарел ни капельки, но касаемо украинской ситуации, соседка Польши получит модификации 2А4, не идущие ни в какое сравнение с современными Т-90М "Прорыв". А вот с кем его можно сравнить, это с нашими Т-72Б3, которых в избытке на ЛБС.





Т-72Б3 модель 2016 года. Источник фото: armyrecognition.com





И посмотрим на такой важнейший параметр, как участие в боевых столкновениях. Сколько их у хваленой немецкой тяжелой машины. А их раз-два и обчелся: в Ираке и в Афганистане. Но без тех самых танковых дуэлей и даже выездов на какие-либо миссии. Но вот что точно было, так это использование Турцией во время штурма курдского населенного пункта Эль-Баб пять лет назад (2017 год). Курдские партизаны смогли тем или иным способом "вывести из игры" 5 штук. И это по самым минимальным оценкам. Курды же озвучили цифру в 2 раза больше. И да, спалили "немцев" советские "Фаготы" аж 1970 года выпуска.





9К111 "Фагот". Источник фото: arms-expo.ru





Отсюда выводы: как бы не мечтали противники России, Leopard 2 - не то самое вундерваффе, способное совершить коренной перелом в СВО. Эти "кошки" горят от еще советских устаревших ракет ПТРК, обычные противотанковые мины тоже их подрывают, как и артиллерия и более устаревшие танки уничтожают. Что и говорить про РСЗО.

Второе. Любой современный танк без профессионально подготовленного экипажа превращается в обычный красивый музейный экспонат. Чтобы было по другому, нужны высококлассные специалисты. И еще бы, в Леопарде слишком много электроники, а главное понимания, как эти все светящиеся "диодики" функционируют. Посадить в башню неподготовленный экипаж - равнозначно подарить танк врагу. Турки это хорошо уже "показали" под Эль-Бабом.









Уничтоженный танк в районе Эль-Баба. Источник фото: topwar.ru





И в конце концов ответ, что смогут решить пара десятков штук Леопардов. Если так и будет, и число танковых машин не изменится, то ничего кардинально и не изменится на поле боя.

А вот если западные союзники "соизволят" передать несколько сот штук наряду с сотнями БМП, тогда все меняется в лучшую сторону для Украины. Но. У России танков тысячи. Да и не стоит забывать, сейчас не Вторая Мировая, когда были возможны танковые охваты и окружения. Сейчас все другое. Поэтому обычный танк сейчас живет 2-3 серьезных боя. На исходе которых мы получаем уничтоженный, поврежденный, или в лучшем случае, с поломкой - танк. А Леопард, на минуточку, стоит от 5 миллионов долларов. Дешево ли такую махину починить в условиях Украины каждый уже понял. Это тоже самое, что в качестве такси использовать Бугатти.