Признайтесь честно, когда вы последний раз в дисковод (если он у вас конечно же есть, как говаривал широко известный в узких кругах Жорж Милославский) вставляли компакт-диск с какой-нибудь компьютерной игорью. Вот честно скажите, желательно напишите ниже.

А вот знали ли вы, что с января ныне ушедшего 2022 года, в России-матушке целых в два раза увеличилось число игр, носителем которых служит компакт-диск (диски). Надежными "инсайдерами" в этом вопросе стали участники игрового рынка. И да, для кого-то это может быть стало большим сюрпризом, но доморощенные пользователи-игроки стали выбирать "статус" консольщика, чем статус опротивевшего "ПК-боярина". Вот надо же какой сюрприз...

А вот самый популярный игровой жанр, удивляться конечно же не стоит, поменялся, теперь вместо "из года в год" возглавлявших рейтинг шутеров, заняли пьедестал симуляторы и все те же "racing video game". Но в эпоху перемен и не очень простую годину, для российских геймеров ожидается период игрового декаданса, причины все те же - "библейский исход" с российского рынка буржуйских игроделов и большие сложности купить "цифровые носители" тех самых игр. Но самые умные и находчивые, конечно же, обойдут и этот запрет.





Источник фото: playground.ru





Так в год "китайского тигра" своими данными о живом интересе к покупке дисков с играми поделились флагманы отечественных продаж - компании Wildberries и Ozon. У обоих интернет-продавцов спрос на дисковые носители подскочил в два раза. Похожими цифрами "отделалась" и компания Mobile Research Group.

Как писалось выше, шутеры и файтинги уступили импровизированную пальму первенства гонкам и спортивным симуляторам.





Новейшая Need for Speed Unbound. Источник фото: ixbt.com

После того как консоли отбили рынок у персональных компьютеров, началась "яростная битва" внутри группы. Тут все без сенсаций и "разрывов шаблона". Ожидаемо флагманом консольного куска пирога стала приставка, созданная сумрачным японским гением - непревзойденная Playstation. За ней в самом хвосте плетутся Xbox и Switch, такие данные привела пресс-служба Ozon.

А самой популярной игорью среди владельцев PlayStation четвертого поколения оказалась "ресурсопожирающая" Cyberpunk 2077. На вторую строчку взгромоздился игровой экшоний "Horizon Запретный Запад", закрывает тройку призеров, владелец "бронзы" - футбольный симулятор FIFA 22. Топчик не обошелся без живой классики - Grand Theft Auto V. Ну а деревянную медаль и пятое место застолбил "Одни из нас. Часть вторая".





Cyberpunk 2077. Источник фото: engadget.com





А вот "расклад" для топовой PlayStation 5 - "немножко другой": творение Guerrilla - "Horizon Запретный Запад", второе место за "Marvel Человек-Паук: Майлз Моралите" (да, паук уже не тот), третье место - "Uncharted: Наследие воров. Коллекция". Четвертое и пятое место соответственно заняли Elden Ring - хардкорная игра из жанра action-RPG и файтинг Mortal Kombat 11: Ultimate.

У фанатов майкрософтовской приставки Xbox One лидер тот же, что и у четвертой плойки (PlayStation 4) - футуристичный Cyberpunk 2077. Дорогу ко второму месту себе "проложила" Minecraft Starter Collection. В тройку лидеров вклинилась ФИФА-22, "потрачено" (Grand Theft Auto V) и "бой на смерть" (Mortal Kombat XL).





Источник фото: xbox.com





В Nintendo Switch выбор оказался совсем неочевидным: "олимпийским чемпионом" стала Ring Fit Adventure - ролевая игра с упражнениями, второе место за классикой, точнее ее "осовремененной" версией - The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, игра-симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons на третьем месте.

И как вы понимаете, "ларчик просто открывался", большой скачок продаж игровых проектов на физических носителях в первую очередь связан с тем, что "Динамо побежало" (для тех, кто слишком юн, отсылка к советской классике кинематографа - "Джентльмены удачи"). Точнее западные флагманы игровой индустрии очень поспешили убежать из России. Теперь цифровые магазины не могут продавать желаемые релизы.





Источник фото: championat.com





А что б уж совсем "наверняка", цифровые релизы игр нельзя купить, совершая оплату банковскими карточками. Сколько на этом будет потеряно денег игровой индустрией и всеми сопричастными, только предстоит узнать и не упасть в голодный обморок от ошеломляющих цифр.

В новом году черного кролика ситуация ни капельки не изменится. Поделился мнением директор киберспортивных "фирм" - Ярослав Мешалкин.

Но как мы прекрасно знаем, российского ежа не напугать, гм, голыми ягодичными мышцами, поэтому отечественные фанаты видеоигр нашли лазейки в форпосте западных санкций.





Источник фото: life-trip.ru





Одним из таких вариантов является покупка ключей в других неподсанкционных регионах мира. Тут фаворит "намба уан" - это солнечная Турция (все это знают и без этой статьи). Причина в низком курсе лиры. Жаль дядюшке Реджепу Эрдогану низкий курс лиры поперек горла, но то такое...

И как вариант, крупные "игроки" отечественного ритейла выкатили предложение с кодами пополнения цифровых маркетов буржуйского разлива. Хитрецы то какие.

Ну и как не замолвить словечко о цифровых подписках и виртуальном "кэше". Которые стремительной сапой взяли да вернулись в середине лета на наш рыночек. Инфа - сотка.





Источник фото: 1prime.ru





Вторая причина возросшей популярности игрушек - период турбулентной нестабильности, затронувшей большинство стран нашей буйной планеты. А возможность отвлечься от всего этого армагеддца - бесценна. Как вам такая мысль, что прожить жизнь в игре много безопасней, чем в нашем четырехмерном измерении, со всеми этими экономическими кризисами и политическими неурядицами, в которых от слова совершенно, нет кнопки сохранить или перезагрузиться.





Источник фото: global-learning-development.com





И как не обойтись без "классического" совета: взрослые, зрелые люди должны не забывать контролировать своих чад на предмет времяпровождения напротив мониторов или телевизоров во время игр. По советам компетентных экспертов, человеческое дитя не должен находиться перед игровым дисплеем более 10 минут. И это не за час, а за сутки. Вот такая арифметика. С первого класса это время можно увеличить до получаса. "Посетители" третьих классов средней школы могут работать и играть столько же. Более старшие 14-летки "могут" позволить себе потратить время на такую рода деятельность не более 45 минут. Такие дела...