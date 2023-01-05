Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным

Какие игры стали хитами и почему люди так заинтересовались носителями в "физической оболочке"
[ ] для раздела Блоги
+
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

   Признайтесь честно, когда вы последний раз в дисковод (если он у вас конечно же есть, как говаривал широко известный в узких кругах Жорж Милославский) вставляли компакт-диск с какой-нибудь компьютерной игорью. Вот честно скажите, желательно напишите ниже. 

реклама

   А вот знали ли вы, что с января ныне ушедшего 2022 года, в России-матушке целых в два раза увеличилось число игр, носителем которых служит компакт-диск (диски). Надежными "инсайдерами" в этом вопросе стали участники игрового рынка. И да, для кого-то это может быть стало большим сюрпризом, но доморощенные пользователи-игроки стали выбирать "статус" консольщика, чем статус опротивевшего "ПК-боярина". Вот надо же какой сюрприз...

    

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

    А вот самый популярный игровой жанр, удивляться конечно же не стоит, поменялся, теперь вместо "из года в год" возглавлявших рейтинг шутеров, заняли пьедестал симуляторы и все те же "racing video game". Но в эпоху перемен и не очень простую годину, для российских геймеров ожидается период игрового декаданса, причины все те же - "библейский исход" с российского рынка буржуйских игроделов и большие сложности купить "цифровые носители" тех самых игр. Но самые умные и находчивые, конечно же, обойдут и этот запрет.


реклама

   

Источник фото: playground.ru


   Так в год "китайского тигра" своими данными о живом интересе к покупке дисков с играми поделились флагманы отечественных продаж - компании Wildberries и Ozon. У обоих интернет-продавцов спрос на дисковые носители подскочил в два раза. Похожими цифрами "отделалась" и компания Mobile Research Group.

реклама

   Как писалось выше, шутеры и файтинги уступили импровизированную пальму первенства гонкам и спортивным симуляторам. 


Новейшая Need for Speed Unbound. Источник фото: ixbt.com

реклама


   После того как консоли отбили рынок у персональных компьютеров, началась "яростная битва" внутри группы. Тут все без сенсаций и "разрывов шаблона". Ожидаемо флагманом консольного куска пирога стала приставка, созданная сумрачным японским гением - непревзойденная Playstation. За ней в самом хвосте плетутся Xbox и Switch, такие данные привела пресс-служба Ozon.

   А самой популярной игорью среди владельцев PlayStation четвертого поколения оказалась "ресурсопожирающая" Cyberpunk 2077. На вторую строчку взгромоздился игровой экшоний "Horizon Запретный Запад", закрывает тройку призеров, владелец "бронзы" - футбольный симулятор FIFA 22. Топчик не обошелся без живой классики - Grand Theft Auto V. Ну а деревянную медаль и пятое место застолбил "Одни из нас. Часть вторая".


Cyberpunk 2077. Источник фото: engadget.com


   А вот "расклад" для топовой PlayStation 5 - "немножко другой": творение Guerrilla - "Horizon Запретный Запад", второе место за "Marvel Человек-Паук: Майлз Моралите" (да, паук уже не тот), третье место - "Uncharted: Наследие воров. Коллекция". Четвертое и пятое место соответственно заняли Elden Ring - хардкорная игра из жанра action-RPG и файтинг Mortal Kombat 11: Ultimate.

   У фанатов майкрософтовской приставки Xbox One лидер тот же, что и у четвертой плойки (PlayStation 4) - футуристичный Cyberpunk 2077. Дорогу ко второму месту себе "проложила" Minecraft Starter Collection. В тройку лидеров вклинилась ФИФА-22, "потрачено" (Grand Theft Auto V) и "бой на смерть" (Mortal Kombat XL).


Источник фото: xbox.com


   В Nintendo Switch выбор оказался совсем неочевидным: "олимпийским чемпионом" стала Ring Fit Adventure - ролевая игра с упражнениями, второе место за классикой, точнее ее "осовремененной" версией - The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, игра-симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons на третьем месте.

   И как вы понимаете, "ларчик просто открывался", большой скачок продаж игровых проектов на физических носителях в первую очередь связан с тем, что "Динамо побежало" (для тех, кто слишком юн, отсылка к советской классике кинематографа - "Джентльмены удачи"). Точнее западные флагманы игровой индустрии очень поспешили убежать из России. Теперь цифровые магазины не могут продавать желаемые релизы. 


Источник фото: championat.com


   А что б уж совсем "наверняка", цифровые релизы игр нельзя купить, совершая оплату банковскими карточками. Сколько на этом будет потеряно денег игровой индустрией и всеми сопричастными, только предстоит узнать и не упасть в голодный обморок от ошеломляющих цифр. 

   В новом году черного кролика ситуация ни капельки не изменится. Поделился мнением директор киберспортивных "фирм" - Ярослав Мешалкин.  

   Но как мы прекрасно знаем, российского ежа не напугать, гм, голыми ягодичными мышцами, поэтому отечественные фанаты видеоигр нашли лазейки в форпосте западных санкций. 


Источник фото: life-trip.ru


   Одним из таких вариантов является покупка ключей в других неподсанкционных регионах мира. Тут фаворит "намба уан" - это солнечная Турция (все это знают и без этой статьи). Причина в низком курсе лиры. Жаль дядюшке Реджепу Эрдогану низкий курс лиры поперек горла, но то такое... 

   И как вариант, крупные "игроки" отечественного ритейла выкатили предложение с кодами пополнения цифровых маркетов буржуйского разлива. Хитрецы то какие.

   Ну и как не замолвить словечко о цифровых подписках и виртуальном "кэше". Которые стремительной сапой взяли да вернулись в середине лета на наш рыночек. Инфа - сотка. 


Источник фото: 1prime.ru


   Вторая причина возросшей популярности игрушек - период турбулентной нестабильности, затронувшей большинство стран нашей буйной планеты. А возможность отвлечься от всего этого армагеддца - бесценна. Как вам такая мысль, что прожить жизнь в игре много безопасней, чем в нашем четырехмерном измерении, со всеми этими экономическими кризисами и политическими неурядицами, в которых от слова совершенно, нет кнопки сохранить или перезагрузиться. 


 

Источник фото: global-learning-development.com


   И как не обойтись без "классического" совета: взрослые, зрелые люди должны не забывать контролировать своих чад на предмет времяпровождения напротив мониторов или телевизоров во время игр. По советам компетентных экспертов, человеческое дитя не должен находиться перед игровым дисплеем более 10 минут. И это не за час, а за сутки. Вот такая арифметика. С первого класса это время можно увеличить до получаса. "Посетители" третьих классов средней школы могут работать и играть столько же. Более старшие 14-летки "могут" позволить себе потратить время на такую рода деятельность не более 45 минут. Такие дела...

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cyberpunk 2077 playstation 5 playstation игровые приставки xbox one switch игровая индустрия ozon switch 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
4
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
22

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
27
За сутки армия РФ уничтожила 4 американские РСЗО HIMARS и 4 чешские РСЗО RM-70 Vampire
36
Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen4 в декабре были в 5 раз менее популярны по сравнению с Zen3
5
Нейросети Midjorney и Stable Diffusion не смогли нарисовать Карлсона
5
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
55
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
33
Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на боевую службу
21
Первая партия новейших вертолётов Ка-52М передана ВКС России
10
52 смартфона Xiaomi уже получили стабильную MIUI 14 Beta на Android 13
2
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
92
Европа не замёрзнет этой зимой, а цены на газ рухнули - почему так вышло
5
Представлены ноутбуки GIGABYTE Aero Creator с CPU Intel Core 13-го поколения и GPU RTX 4000
+
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться несмотря на падение курса рубля
+
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
53
Сколько будет стоить Биткоин в 2023 году – изучаем популярные прогнозы и несбывшиеся предположения
7
AMD Ryzen 7 5800X3D в декабре обошел по продажам все Ryzen 7000 вместе взятые – магазин Mindfactory
8
Инсайдер раскрыл несколько подробностей о GTA 6 и рассказал, как узнать дату выхода игры
2
MSI представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в сериях SUPRIM, GAMING TRIO и VENTUS
+
Недорогие геймерские видеокарты NVIDIA подешевели после Нового года – GeForce RTX 3050 скинула 13%
5
Intel представила 16 новых настольных процессоров Core 13-го поколения
4

Популярные статьи

Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
44
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
28
ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
118
В США строят новые десантные корабли класса Америка
21
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
9
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
5
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
9
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
4
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
8

Сейчас обсуждают

Kasyan
08:39
Нацизма нет, твердо и чётко.
Россию не пустили на крупнейшую технологическую выставку CES 2023
Роман Ефимочкин
08:38
Куколдон-это твой батя.
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
Илья Ильин
08:36
Кто?
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Илья Ильин
08:36
С кем было сотрудничество? С братушками из соцлагеря? О поправке Джексона-Вэника слыхали? Об эпичной Истрии с покупкой ЧПУ Тошиба, для обработки винтов атомоходов, например и о многом другом.
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Илья Ильин
08:34
Почему "станем". Вы уже. Причем давно.
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Илья Ильин
08:34
Интересно, что и 10 лет назад такие вещи России не особо продавали
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
VRoman
08:26
0 Гц по приведённым спецификациям - это не так много, как ты думаешь. :-) Скорее проц сначала упираться в предел потрбления, а потом снижать частоты. Наверно оптимизированно именно для игр, где процы ...
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
V.L.A.D.L.E.N
08:24
Малый прирост. Это печаль. Даже 13 поколение не догонит.
Инсайдер поделился результатами тестов Ryzen 7 7800X3D в ряде игр — ощутимо быстрее Ryzen 7 5800X3D
Vorvort
08:21
У 3D процессоров частоты намного ниже, по - этому и потребление такое.
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
Senyor74
08:17
ты совсем отбитый дебил. германия, турция, скоро финляндия и швеция. это только навскиду.
Украинская разведка: Россия разместила на территории Белоруссии ядерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем