Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды предсказывает аномальное потепление в экваториальной части Тихого океана. К декабрю 2026 года температура воды может подняться на 3–4 градуса Цельсия выше средних значений, что побьет рекорды 1997–1998 и 2015–2016 годов.

Природное климатическое явление Эль-Ниньо возвращается. По прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, этот эпизод может стать самым мощным за всю историю наблюдений. Метеоролог Бен Нолл из The Washington Post проанализировал данные ECMWF.

Изображение - ChatGPT

Почти все сценарии показывают превышение отметки в +3˚C. Часть моделей дает экстремальные значения выше +4˚C. Предыдущие рекордные Эль-Ниньо 2015–2016 и 1997–1998 годов останавливались на отметке 2,3 градуса. Всемирная метеорологическая организация выпустила обновление 2 июня. Вероятность формирования явления до сентября составляет 80%. До ноября она возрастает до 90%.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш записал видеообращение. Он назвал ожидаемый Эль-Ниньо срочным климатическим предупреждением. Явление наложится на уже существующий антропогенный нагрев планеты. Гутерриш сравнил это с добавлением топлива в горящий костер. Последствия ударят сильнее, распространятся дальше и пересекут границы с разрушительной скоростью.

Предыдущий Эль-Ниньо продолжался с июня 2023 по апрель 2024 года. Он сделал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений. Впервые глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C — ключевой ориентир Парижского соглашения. В прошлые эпизоды Эль-Ниньо ученые связывали с голодом в Европе, гражданскими войнами в тропиках, засухами, наводнениями и лесными пожарами по всему миру. Нынешнее явление совпадет с периодом растущей глобальной продовольственной нестабильности из-за войны в Иране.