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Эксперт протестировал Gothic 1 Remake на RTX 5070 в трёх разрешениях
Тестовую сборку снабдили процессором Core i7-14700F.
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Несколько часов назад обновлённая игра Gothic 1 Remake в жанре action/RPG стала доступна для обладателей игровых приставок и ПК, и эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC уже успел протестировать ремейк «Готики» на сборке, оснащённой процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5070.

Источник фото: Polygon/Alkimia Interactive/THQ Nordic

При очень высоких настройках качества графической составляющей тестовая сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • 1080p, DLAA, FG выкл. – 70-80 fps
  • 1080p, DLSS 4.5 Quality, FG выкл. – 90-100 fps
  • 1080p, DLSS 4.5 Quality, FG 2x – 160-170 fps
  • 1080p, DLSS 4.5 Quality, MFG 4x – 290-300 fps
  • 1080p, DLSS 4.5 Quality, MFG 6x – 400-410 fps
  • 1440p, DLAA, FG выкл. – 50-55 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Balanced, FG выкл. – 75-85 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Balanced, FG 2x – 130-140 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Balanced, MFG 4x – 210-220 fps
  • 1440p, DLSS 4.5 Balanced, MFG 6x – 280-290 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Quality, FG выкл. – 55-65 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Performance, FG выкл. – 65-75 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Performance, FG 2x – 100-110 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Performance, MFG 4x – 160-170 fps
  • 4K, DLSS 4.5 Performance, MFG 6x – 200-210 fps
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В целом, сборки на Core i7-14700F с RTX 5070 вполне хватает для обеспечения высоких показателей частоты кадров в Gothic 1 Remake при разрешениях 1080p и 1440p даже без технологии масштабирования, тогда как в 4K приходится использовать DLSS для того, чтобы достичь приемлемого значения fps, а генерация кадров позволяет ещё больше повысить плавность игрового процесса.

#gothic 1 remake
Источник: youtube.com
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