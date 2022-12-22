Фильм "Аватар: Путь воды" вызвал сложности с собственным показом в ряде кинотеатров Японии. Рассерженные фанаты выкладывают гневные посты об этом в интернет

Каково было негодование японских фанатов, когда они узнали, что сеанс с показом "Аватар: Путь воды" отменяется, а им возвращают деньги за приобретенные билеты. И еще больше они удивились, когда оказалось что в продвинутой Японии слабым местом, не способным справиться с демонстрацией фильма, оказалось устаревшее оборудование, не желающее "тянуть" высокие требования Диснея (именно компании Walt Disney Co новый Аватар обязан своим выходом).

реклама









Посетившие продолжение прославленного Джеймса Кэмерона фанаты и просто зрители заполонили сеть интернет своими сообщениями об внеплановых отменах показов фильма и извинениями работников японских кинотеатров в связи с проблемами с техникой. Деньги, разумеется, недовольным фанатам вернули, как говорится, до последней иены.

Более находчивые сотрудники культурных учреждений нашли более изящный выход из затруднительного положения: они просто снизили частоту кадров до стандартной (24 кадра в секунду).

Сиквел "Аватара", один из самых затратных фильмов в длинной истории Голливуда, он задействует большое количество самых последних визуальных технологий, в том числе 3D-формат с "расширенной" частотой кадров, для которого, в свою очередь, требуется бОльшая мощность при обработке возросшего массива информации. Но японцы оказались экономными ребятами, совсем неспешащими тратиться на новейшую кинотеатральную технику.









Точная причина неполадок не ясна, но временное решение было найдено: нужно было "всего лишь" перейти с предустановленных фильмом 48 кадров в секунду на традиционные для синематографии 24 кадра в секунду.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

И знаете, все это так не вовремя: поговаривают, что фильм и так не оправдал финансовых аппетитов боссов Диснея, а тут еще "засада" с Японией. В свете последних событий акции Диснея обвалились на целых 45%.