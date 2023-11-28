Третья часть популярного фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар" наконец-то находится в стадии постпродакшна, но, похоже, впереди долгий путь, прежде чем мы снова вернемся на Пандору.

Джеймс Кэмерон недавно подтвердил во время пресс-конференции, о которой сообщило издание Variety, что "Аватар 3" по-прежнему готовится к выходу, запланированному на 19 декабря 2025 года. Он признал напряженный двухлетний период постпродакшна предстоящего сиквела, подтвердив его ожидаемый релиз на Рождество 2025 года.

Скорректированный график Disney предусматривает выход "Аватара 3" 19 декабря 2025 года, за ним следует "Аватар 4" 21 декабря 2029 года и "Аватар 5" 19 декабря 2031 года. Первоначально планировавшийся с двухлетним интервалом, начиная с 2024 года, отложенный график мог бы лучше соответствовать обширным производственным потребностям, что особенно заметно при создании "Аватара 2".



Кэмерон намекнул на введение новой враждебной фракции среди На'ви в "Аватаре 3", изобразив их как агрессивную вулканическую расу во главе с Варангом, которого сыграла Уна Чаплин из "Игры престолов".



Кроме того, Кэмерон подтвердил продолжающееся производство сиквелов в Новой Зеландии, подчеркнув положительное экономическое влияние и культурный престиж, которые это приносит стране. Он рассказал о возможностях, предоставляемых молодому поколению в новозеландской киноиндустрии.



Рецензия на "Аватар: Путь воды" от IGN дала фильму высокую оценку, оценив его на 8/10, отметив расширение мифологии Пандоры и повествования о семействе Салли. Рецензия признает фильм улучшением по сравнению с его предшественником, признавая вклад сиквела во франшизу.