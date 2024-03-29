Почти 27 лет спустя, этот знаменитый плавающий кусок дерева все еще вызывает много споров среди зрителей, но на этот раз по дорогой причине.

С момента выхода на экраны культового фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона, культовая дверь, которую мы видим в конце фильма, стала предметом многочисленных споров среди пользователей интернета. Многие поклонники фильма утверждают, что на двери вполне хватило бы места, чтобы Джек смог разместиться рядом с Розой.

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Бесчисленные теории о спасении обоих героев фильма на сайте Reddit и статей, согласно которым Джек мог бы поместиться на огромной двери на которой Роза спокойно приняла горизонтальное положение и смотрела на своего возлюбленного. Однако разместившись рядом с ней, Джек выжил бы, дожидаясь спасательной команды. Бесконечные споры были прекращены только после того, когда режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон ещё раз воссоздал сцену и пришёл к выводу, что, вероятно, Джек и мог бы поместиться на двери, но это могло поставить под угрозу безопасность Розы и обречь их обоих на гибель.

На этой неделе печально известный фрагмент двери был куплен на аукционе Heritage Auctions, где он был выставлен на пятидневный аукцион, в результате которого его стоимость выросла до впечатляющих 700 тысяч долларов. Ранее дверь выставлялась на выставке «Планета Голливуд» вместе с другими знаковыми кинематографическими предметами, такими как кнут Харрисона Форда, который сыграл главного героя в фильме про Индиану Джонса и шар для боулинга из фильма «Заводила». Чтобы самостоятельно ознакомиться с лотом аукциона, вы можете перейти по этой ссылке.

По словам Heritage Auctions, несмотря на то, что многие ошибочно называют ее дверью, на самом деле эта роскошная деталь была частью дверной рамы, которая расположена прямо над входом в салон первого класса. Данный культовый реквизит породил жаркие дебаты среди поклонников фильма. Значительная часть фанатов утверждала, что плавающая деревянная панель была достаточно прочной, чтобы выдержать одновременно и Джека, и Розу, таким образом, решение Джека остаться в ледяной воде стало напрасной жертвой.