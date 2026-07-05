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Интервью с John Connor (This_is_the_way) — автором на сайте overclockers.ru

Сегодня у нас необычный гость. Мы пригласили для интервью Илью, блогера John Connor с сайта overclockers.ru.
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— Представьтесь, пожалуйста.

— Меня зовут Илья, среди блогеров на overclockers известен как John Connor.

Источник изображения: John Connor (This_is_the_way)

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— Как вы пришли на Оverclockers и с какими трудностями сталкивались?

— Пришёл совершенно случайно. На сайте overclockers сам по себе я - частый гость. По работе нужны новости по авиации, и желательно самые свежие. Здесь в этом плане правда преимущество. Хотя конечно 3-5 дневные инфоповоды тоже бывает “курсируют” в блогах. В общем, увидел, что сайт ищет блогеров и решил попробовать. Тем более что писать тексты приходится часто по основному месту работы. Несмотря на то, что сайт изначально позиционировался как портал про компьютерное железо, из материалов моих будущих коллег-блогеров-новостников я понял, что писать про авиацию вполне допустимо. Трудностей не было, написание статей захватило быстро. Тем более, что здесь я ощутил свободу как в написании текстов, так и в оформлении картинок, то чего иногда не хватает на основном месте работы.

— Расскажите, пожалуйста, о своём опыте написания текстов: с чего начинали, чего достигли и к чему пришли на сегодняшний день.

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— Рассказывать про написание текстов на основном месте работы не имеет особого смысла. Там немного другое. Никакой рерайт там не годится. Там нужно найти как можно больше информации по теме и сжать так, чтобы были только сухие факты, даже в ущерб читаемости. Иногда провести анализ темы, дать свое заключение (если, разумеется, позволяет компетентность в данной тематике). На нашем сайте я начинал писать с профиля - с авиации. Одна из первых статей была про частного лётчика, который не имея разрешения сел в Антарктиде на легкомоторном самолёте. Статья набрала “почётную тысячу”. А вот другая, про закупки одной страной у другой боевого самолета набрала уже 4 000 просмотров. Ну и дальше понеслось. Помню, как написал статью про огромный Хаммер у арабского шейха, и не поверил глазам, когда увидел что новость набрала под 50 000. Даже писал админу сайта и убеждал его, что я ничего не накручивал (смеётся). Админ спокойно ответил, что новость действительно столько набрала. И я успокоился… и обрадовался. Затем я рерайтил новость про мумию с Popular Mechanics. Даже не думал, что её опубликуют. А она взяла, да выстрелила под 280к просмотров. С тех пор я добавил к авиации темы по археологии. Хотя сейчас я немного отошёл от неё.

— Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?

— Я инженер-аналитик в авиационной отрасли. Ищу, пишу, перевожу (с английского), анализирую. Как-то пытался уйти в IT, даже прошел годовые курсы по Data Science, но не получилось устроиться. Предложения были, но надо было временно уходить в финансовое понижение, а я не мог себе на тот момент это позволить. 

— В каком направлении вы наиболее экспертны? Вы выбрали его для написания текстов или решили освоить что-то новое?

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— Думаю, что авиация, всё-таки - свыше 13 лет “в теме”. Но в целом промышленность, наука (но больше прикладная, нежели “тонкие материи и квантовые запутанности”, хотя туда тоже иногда залезаю. Любопытство - оно такое…). Ещё люблю всякие ноу-хау, домашние разработки.

— Какое у вас хобби и помогает ли оно при написании текстов?

— На хобби времени не остаётся особо, но в целом могу немного поковыряться в машине (осталось с юношеских лет), немного спорта - чтоб не так быстро разваливаться. Хотя с каждым годом, конечно, заставлять себя всё труднее, а лишние кило налипают все охотнее и крепче. Основное “хобби” сейчас - это дети и их развитие.

— Что вы думаете про нейросети, будут ли они способны полностью заменить живых авторов на просторах Рунета?

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— Сложный вопрос. Немного (крайне немного!) понимая как они устроены, думаю, что нет. Во всяком случае, не в ближайшие 5 лет. Но я могу ошибаться. Как я понимаю, сейчас есть проблемы у них, которые пока ещё не смогли решить. Первое - это галлюцинации и выдумки - за ними в любом случае нужно проверять текст. Второе, даже при хорошем промте, могут быть хронологические ляпы и несоответствия. Поэтому, как помощь - да, как подспорье - да. Как полностью замена - пока нет. Пока.

— Какие книги или блоги именитых копирайтеров вы посоветуете начинающим авторам и какие ваши любимые?

— Честно говоря, наверно, я не силён в этом. У меня были несколько книг по копирайту. Но прочитав их, я ни одной не помню по содержанию. Вик Орлов и его “Запрещённый копирайтинг”, наверное, первое, что приходит на ум. А так, классики в юности много перечитал, думаю, что по жизни она местами спасает. 

— Какими сервисами и сайтами вы пользуетесь для повышения уникальности своих текстов, проверки орфографии и пунктуации?

— Уникальность - стандартно на платформе overclockers, а она - на text.ru, соответственно. По поводу ошибок - честно говоря, редко нуждаюсь. Русский язык вроде не хромал у меня, хотя всё бывает. Если совсем спорно, могу в Ворде (Microsoft Word) текст посмотреть, в нейронку отправить. Хотя Ворд как-то привычнее.

— Что вы можете посоветовать начинающим авторам?

— Писать и не стесняться, проверять и публиковать :)

Благодарим Илью за уделённое нам время, вот ссылка на его Блог This_is_the_way (ссылка кликабельна).

Это интервью и последующие смотрите в теме форума "Интервью с интересными людьми" (ссылка кликабельна).

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авиация overclockers блогеры интервью john connor
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