Игрок может проходить GTA III прямо в GTA San Andreas.

Моддер Dryxio продемонстрировал процесс запуска Grand Theft Auto III на телевизоре, расположенном непосредственно внутри игры Grand Theft Auto: San Andreas, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/DryxioGTA/YouTube

Как отмечает источник, в видеоролике демонстрируется не захваченное окно, наложенное на телевизор, а реальный процесс GTA III, работающий внутри GTA: SA, причём обе игры используют одно и то же устройство Direct3D. Находясь рядом с телевизором в образе Си-Джея игрок может переключаться на Клода в Grand Theft Auto III и управлять им.

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Интересно, что переход на GTA III не ставит игровой мир GTA: SA на паузу — геймер может наблюдать, что происходит вокруг него, при этом не отрываясь от игрового процесса. Отмечается, что данная версия основана на более ранней модификации моддера Dryxio, позволяющей запускать GTA III и GTA: Vice City в GTA: San Andreas с возможностью сохранения прогресса и настроек для каждой из игр. При этом геймер должен иметь в своём распоряжении все три игры, чтобы получить возможность использовать мод.



