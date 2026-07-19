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Маркетинговые изображения часов Samsung Galaxy Watch 9 указали на доступные цветовые варианты
Сообщается об использовании процессора Snapdragon Wear Elite и функциональности в плане активности и физического состояния
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За три дня до официального анонса компании Samsung появились маркетинговые изображения умных часов Galaxy Watch 9. Их опубликовал известный инсайдер Эван Бласс, рассказав об использовании флагманского процессора последнего поколения Snapdragon Wear Elite. Прежде сообщалось, что этот же процессор войдёт в состав премиальной модели Galaxy Watch Ultra 2.

Изображение: evleaks

Часы будут представлены в кремовом, графитовом и серебристом цвете. Первые две модели получат ремешки соответствующих цветов, а серебристые часы будут продаваться с ремешком зелёного цвета.

Изображение: evleaks

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Изображения показывают функции фитнеса и физического состояния. Доступно отслеживание энергии, тренер по бегу, обнаружение апноэ во сне, анализ качества сна и жизненно важных показателей. Часы должны работать на операционной системе Wear OS 7 с программной оболочкой One UI 9.0 Watch и получить интеграцию с ассистентом Gemini.

Изображение: evleaks

Изображение: evleaks

Ожидается объём оперативной памяти 2 ГБ и хранилище 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора должна составить 390 мАч. В состав часов войдут акселерометр, альтиметр/барометр, компас, датчик сердечного ритма и датчик температуры кожи. Также возможны GPS, LTE (в вариантах с сотовой связью), Wi-Fi, Bluetooth 6.0 и NFC.

#samsung #смарт-часы #умные часы
Источник: sammobile.com
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