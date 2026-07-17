Motorola показала планшет Moto Pad 70 Groove до его анонса, назначенного на 31 июля. Главной особенностью устройства стала аудиосистема с девятью динамиками, созданная при участии JBL.

За несколько дней до официальной презентации Motorola раскрыла ключевые особенности нового планшета Moto Pad 70 Groove. Компания разместила страницу с новинкой в индийском интернет-магазине Flipkart и показала его внешний вид.

Главной особенностью Moto Pad 70 Groove стала встроенная аудиосистема. По данным Motorola, планшет оснащен девятью динамиками, среди которых четыре высокочастотных, три низкочастотных и два пассивных излучателя. Настройкой звука занимались специалисты JBL. Производитель также заявляет поддержку беспроводной передачи аудио высокого разрешения и объемного звучания 7.2.

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На задней панели расположено выдвижное кольцо, которое позволяет устанавливать устройство вертикально. Такой режим подходит для просмотра видео или использования планшета в качестве Bluetooth-колонки. Там же находятся отдельные кнопки регулировки громкости.

Технические характеристики Moto Pad 70 Groove Motorola пока не раскрыла. При этом опубликованные материалы указывают, что модель может представлять собой переименованную версию Lenovo Tab Plus Gen 2 с логотипом Motorola и новым цветовым оформлением.

Если эта информация подтвердится, планшет получит 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 800 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400, который включает четыре производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55.

Также устройство может получить аккумулятор емкостью 10 200 мАч с поддержкой зарядки USB-C мощностью до 45 Вт, основную камеру на 13 мегапикселей, фронтальную на 8 мегапикселей, слот для карт памяти microSD и поддержку стилуса. При этом аудиосистема с девятью динамиками повлияла на размеры корпуса: толщина планшета составляет 22,7 миллиметра, а вес достигает 760 граммов.