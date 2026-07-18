По мнению Пита Хегсета, такие проходы способствуют поднятию морального духа.

Министр обороны США Пит Хегсет поддержал пилотажную группу ВМС США «Голубые ангелы» на фоне расследования, инициированного из действий одного из экипажей самолётов, пролетевшего на малой высоте над толпой людей во Флориде. Инцидент произошёл 15 июля. Об этом сообщает Reuters.

Фото: соцсети

В сети появились видеозаписи, на которых видно, как реактивный боевой самолёт из состава знаменитой демонстрационной эскадрильи проходит на предельно малой высоте над толпой отдыхающих на пляже Пенсакола, разбрасывая песок и различные предметы. Инцидент случился во время авиашоу, посвященного 80-летию самого подразделения и 250-летию независимости США.

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В заявлении пилотажной группы Blue Angels говорится, что произошедший инцидент находится на рассмотрении. Действующие и бывшие должностные лица в беседе с агентством заявили, что видео полёта вызывают опасения по поводу безопасности. При этом они не хотят делать поспешных выводов о начале официального расследования, пока отсутствует дополнительная информация.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет [министр войны по-новому, прим.] выступил в поддержку лётчиков пилотажной группы.

«Пролёты самолетов будут продолжаться до тех пор, пока не улучшится моральный дух», – написал шеф Пентагона в социальной сети.

При этом он обыграл известную фразу о том, что «избиения будут продолжаться до тех пор, пока не улучшится моральный дух» (The beatings will continue until morale improves). Позже исполняющий обязанности министра ВМС Хун Као заявил, что «разбор полётов» завершен и никаких выговоров не будет.

Reuters отмечает, что военная авиация находится под строгим контролем, а полёты на малых высотах могут представлять серьезную опасность, учитывая ограниченное время реакции экипажей. В конкретном случае у пилота было бы мало времени, чтобы избежать возможного столкновения с другими объектами, такими как дроны или воздушные шары. Разумеется, если бы они находились в воздухе по курсу истребителя.

Агентство напоминает, что за последние месяцы это как минимум третий случай, когда глава военного ведомства США Пит Хегсет высказывает поддержку пилотам после потенциально опасных манёвров в воздухе. В частности, совсем недавно Пентагон отменил отстранение от полётов экипажей вертолётов за проходы на малой высоте над побережьем Южной Каролины.