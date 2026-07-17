Одна из главных особенностей новинки — встроенный вентилятор активного охлаждения, ранее применявшийся на моделях K15 Pro и K15 Pro+ и теперь перенесённый на стандартную версию

Китайская технологическая компания Oppo анонсировала начало продаж базовой версии смартфона K15 на внутреннем рынке 24 июля 2026 года в 10:00 по местному времени. Ключевыми аппаратными характеристиками устройства стали аккумулятор повышенной емкости на 8000 мАч и наличие интегрированной системы активного охлаждения с вентилятором.

Источник: Oppo

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Согласно спецификациям, опубликованным инсайдером Digital Chat Station и подтвержденным данным из официального магазина бренда, смартфон будет оснащен плоским 6,59-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K. Поставщиком экранных матриц для данной модели выступает китайская компания Tianma.

Вычислительной базой Oppo K15 выбран чипсет MediaTek Dimensity 7360 Super. Данный процессор является значительным техническим упрощением по сравнению с платформами, используемыми в старших модификациях K15 Pro и K15 Pro+, дебютировавших в апреле текущего года. Аналитики профильных изданий указывают, что чип Dimensity 7360 не обладает экстремальным тепловыделением. Сохранение механического вентилятора в этой комплектации рассматривается преимущественно как маркетинговый ход и унификация аппаратного дизайна с Pro-серией, нежели строгая инженерная необходимость. Помимо кулера, терморегуляция обеспечивается радиатором с испарительной камерой площадью 4950 квадратных миллиметров.

Источник: Digital Chat Station

Устройство получило кремний-углеродную батарею серии Glacier емкостью 8000 мАч с поддержкой протокола проводной зарядки мощностью 80 Вт. Оптическая схема состоит из трех 50-мегапиксельных сенсоров: основного модуля с системой оптической стабилизации (OIS), сверхширокоугольного объектива и фронтальной камеры.

Толщина корпуса с металлической рамкой составляет 8,27 миллиметра, масса — 205 граммов. На задней панели вокруг блока камер размещена настраиваемая RGB-подсветка. Заявлена защита смартфона от пыли и влаги по стандарту IP69, а также успешное прохождение сертификации на ударопрочность по армейским стандартам. В программную основу легла операционная система Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16. Сетевые возможности включают поддержку технологии оптимизации связи Shanhai Communication, двухдиапазонный GPS и трехчастотную навигационную систему BeiDou.

Источник: Oppo

Аппарат поступит в розницу в единственной конфигурации памяти: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной. Производитель предложит два цветовых решения: Gale Gray (серый) и Rapid White (белый). Розничная стоимость устройства будет раскрыта в день релиза, официальная информация о планах вывода модели на международные рынки отсутствует.