Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
В Китае состоялся первый в мире турнир по фристайл-боям полноразмерных человекоподобных роботов
На открытии турнира присутствовал актер Донни Йен, известный по серии фильмов «Ип Ман», который заявил, что наблюдать за живым боем роботов было куда более интереснее, чем видеть подобное в кино.
реклама

Китайский производитель робототехники EngineAI организовал в Шэньчжэне (провинция Гуандун) уникальный турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), который позиционируется организаторами как первые в мире бесплатные соревнования по фристайл-боям среди полноразмерных человекоподобных роботов. В состязаниях приняли участие 32 команды из разных стран мира. Согласно издания Global Times, ключевым моментом финальной стадии турнира стал технический маневр робота-гуманоида T800, который нанес сопернику удар ногой на уровне головы и принес своей команде победу.

Источник: EngineAI

реклама

Все заявленные на турнир инженерные коллективы находились в равных технических условиях. В качестве единой технологической базы организаторы предоставили участникам на безвозмездной основе стандартизированную человекоподобную роботизированную платформу T800. Правила лиги строго запрещают дистанционное вмешательство оператора во время поединка. Исход боя зависит исключительно от качества программного обеспечения: алгоритмов машинного зрения, сохранения динамического равновесия и скорости обработки сенсорных данных.

Самым резонансным эпизодом первого дня соревнований стал поединок между роботами под кодовыми именами White Eagle («Белый орел») и Matador («Матадор»). В ходе боя «Белый орел» нанес оппоненту точный удар ногой в область головы, что привело к ее полному отрыву от туловища. Несмотря на потерю головных датчиков, вычислительные блоки в торсе «Матадора» позволили поврежденной машине продолжить сопротивление. Робот провел еще серию ударов, прежде чем окончательно потерял баланс и упал, зафиксировав победу «Белого орла».

Для справки, аппаратная база бойцов — модель EngineAI T800 — спроектирована для работы в условиях высоких динамических нагрузок. Робот имеет рост 1,73 метра, массу около 80 килограммов и защищен экзоскелетом из авиационного алюминиевого сплава. Кинематика устройства обеспечивается подвижными соединениями с пиковым крутящим моментом до 450 ньютон-метров, а восприятие пространства базируется на всенаправленном лидаре с миллисекундным временем отклика.

Как сообщает Newsweek, финальная часть турнира запланирована на конец текущего года. Победившая команда получит чемпионский пояс и денежный приз в размере 10 миллионов юаней (приблизительно 1,44 миллиона долларов США). В качестве приглашенного гостя и наставника на дебютном мероприятии присутствовал гонконгский актер и мастер боевых искусств Донни Йен.

Организация турнира URKL совпала с активной фазой финансового расширения EngineAI. Трехлетний стартап недавно запустил фабрику по серийной сборке T800. Параллельно с проведением соревнований, которые позиционируются как площадка для стресс-тестирования систем воплощенного ИИ, компания подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже с оценкой бизнеса в 1,5 миллиарда долларов после закрытия инвестраунда на 200 миллионов долларов.

#китай #робототехника #человекоподобный робот #гуманоидный робот #engineai #t800 #донни йен
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Diamond Atelier показала первый гипербайк с электролюминесцентным кузовом
«Майкл» стал самым кассовым иностранным фильмом в России с 2022 года
Энтузиаст превратил игры Steam в «картриджи» с помощью SSD
АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
Совершенно новый вид обезьян обнаружили в тропических лесах Конго
Тесты оверклокера Safedisk выявили отставание китайской DDR5-памяти CXMT от чипов SK Hynix
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
Seiko и Radio EVA открыли предзаказ на лимитированные дайверские часы A347 EVA-02
DDR5 китайской компании CXMT уступают SK Hynix по производительности и вольтажу
КАМАЗ и «Рустрак» представили специализированный контейнеровоз грузоподъёмностью 20 тонн
Edifier выпустила второе поколение полочных колонок R1000TC II с поддержкой Bluetooth 6.0
Археологи нашли в Псковской области тысячелетний амулет с изображением фантастического зверя
Microsoft удалила взломанный аккаунт Xbox возрастом 25 лет вместе с фотографиями из OneDrive
Бывший инженер Sega разработал реагирующий на удары по корпусу эмулятор ЭЛТ-телевизора
В Пензе запатентовали двигатель для гранатометов с автоматической подстройкой под мороз или жару
Компания Palit выпускает «новые» видеокарты GeForce RTX 3060
Intel начала использовать новейшее оборудование ASML для выпуска процессоров Panther Lake
MSI выпустила новые модели GeForce RTX 5060 V1 на базе более крупного графического процессора GB205
Chery и Jaguar Land Rover показали салон первого совместного внедорожника Freelander 8
Импортозамещённый вертолёт Ми-171А3 получил разрешение на полёты при температурах до –50°C

Популярные статьи

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)
Ваттметр EMG-17 — честный обзор и тестирование бюджетного гаджета
#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter