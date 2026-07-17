На открытии турнира присутствовал актер Донни Йен, известный по серии фильмов «Ип Ман», который заявил, что наблюдать за живым боем роботов было куда более интереснее, чем видеть подобное в кино.

Китайский производитель робототехники EngineAI организовал в Шэньчжэне (провинция Гуандун) уникальный турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), который позиционируется организаторами как первые в мире бесплатные соревнования по фристайл-боям среди полноразмерных человекоподобных роботов. В состязаниях приняли участие 32 команды из разных стран мира. Согласно издания Global Times, ключевым моментом финальной стадии турнира стал технический маневр робота-гуманоида T800, который нанес сопернику удар ногой на уровне головы и принес своей команде победу.

Источник: EngineAI

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Все заявленные на турнир инженерные коллективы находились в равных технических условиях. В качестве единой технологической базы организаторы предоставили участникам на безвозмездной основе стандартизированную человекоподобную роботизированную платформу T800. Правила лиги строго запрещают дистанционное вмешательство оператора во время поединка. Исход боя зависит исключительно от качества программного обеспечения: алгоритмов машинного зрения, сохранения динамического равновесия и скорости обработки сенсорных данных.

Самым резонансным эпизодом первого дня соревнований стал поединок между роботами под кодовыми именами White Eagle («Белый орел») и Matador («Матадор»). В ходе боя «Белый орел» нанес оппоненту точный удар ногой в область головы, что привело к ее полному отрыву от туловища. Несмотря на потерю головных датчиков, вычислительные блоки в торсе «Матадора» позволили поврежденной машине продолжить сопротивление. Робот провел еще серию ударов, прежде чем окончательно потерял баланс и упал, зафиксировав победу «Белого орла».

Для справки, аппаратная база бойцов — модель EngineAI T800 — спроектирована для работы в условиях высоких динамических нагрузок. Робот имеет рост 1,73 метра, массу около 80 килограммов и защищен экзоскелетом из авиационного алюминиевого сплава. Кинематика устройства обеспечивается подвижными соединениями с пиковым крутящим моментом до 450 ньютон-метров, а восприятие пространства базируется на всенаправленном лидаре с миллисекундным временем отклика.

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Как сообщает Newsweek, финальная часть турнира запланирована на конец текущего года. Победившая команда получит чемпионский пояс и денежный приз в размере 10 миллионов юаней (приблизительно 1,44 миллиона долларов США). В качестве приглашенного гостя и наставника на дебютном мероприятии присутствовал гонконгский актер и мастер боевых искусств Донни Йен.

Организация турнира URKL совпала с активной фазой финансового расширения EngineAI. Трехлетний стартап недавно запустил фабрику по серийной сборке T800. Параллельно с проведением соревнований, которые позиционируются как площадка для стресс-тестирования систем воплощенного ИИ, компания подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже с оценкой бизнеса в 1,5 миллиарда долларов после закрытия инвестраунда на 200 миллионов долларов.