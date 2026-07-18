Впрочем, на производительность это не сильно повлияло.

Энтузиаст TrashBench продолжает изобретать всё новые способы охлаждения видеокарт, используя подручные средства и компоненты — в своём свежем видеоролике он решил модифицировать СО видеоадаптера GeForce RTX 3080 таким образом, чтобы добиться увеличения fps в Shadow of the Tomb Raider, подсоединив к ней одиннадцать вентиляторов и AiO СЖО.

Источник фото: TrashBench/YouTube

На первом этапе он заменил стандартные вентиляторы RTX 3080 на три 120-мм «вертушки» производства Arctic, что позволило добиться снижения температуры на 18-20 °C по сравнению со стоковыми значениями, далее прикрепил ещё три серверных вентилятора, дополнительно снизив температурные показатели ещё на 1-2 °C, после чего заклеил отверстия по бокам конструкции скотчем, что было ошибкой, так как температура даже чуть повысилась.

Источник фото: TrashBench/YouTube

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На втором этапе вместо скотча по бокам были установлены пять 40-мм вентиляторов Arctic, благодаря чему температура VRAM снизилась ещё на 2 °C, тогда как другие показатели остались без изменений.

Источник фото: TrashBench/YouTube

Наконец, на финальной стадии энтузиаст решил дополнить и без того массивную систему охлаждения, подсоединил к задней панели видеокарты водоблок от AiO СЖО и заполнив зазор между двумя поверхностями термопастой — это обеспечило снижение температуры на 28-34 °C по сравнению с показателями в стоке.

Источник фото: TrashBench/YouTube

К сожалению, снижение температурных показателей не слишком повлияло на частоту кадров в Shadow of the Tomb Raider — при стандартных частотах прирост составил всего 2 fps (+1 %), а в разгоне удалось добиться увеличения на 4 fps (+2 %).

Источник фото: TrashBench/YouTube

Источник фото: TrashBench/YouTube

Конечно, данную модификацию вряд ли целесообразно использовать в настольном ПК, учитывая её габариты, но в качестве доказательства возможности заметного снижения температурных показателей при помощи системы из одиннадцати вентиляторов она имеет право на существование.