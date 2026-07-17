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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сборы фильма «Холоп 3» превысили 1 миллиард рублей
Гораздо медленнее, чем у предыдущих частей, выходивших в новогодние праздники.
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Кинофраншиза «Холоп» традиционно выбивалась в лидеры российского проката, но, как показала практика, преимущественно этого удавалось добиться лишь за счёт долгих общенациональных новогодних каникул. Потому что фильм «Холоп 3», премьера которого, в отличие от двух предыдущих частей, состоялась в начале лета, продемонстрировал гораздо более слабые результаты проката.

Источник изображения: Централ Партнершип.

И хотя сегодня общие кассовые сборы ленты режиссёра Клима Шипенко превысили психологически важную отметку в 1 миллиард рублей, на достижение этого результата потребовалось многократно больше времени, чем в случае с предыдущими «Холопами». Так, «Холоп 3» заработал миллиард за 36 суток, тогда как «Холоп» и «Холоп 2» добивались аналогичного результата за считанные дни.

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Таким образом, «Холоп 3» стал пятым российским фильмом 2026 года выпуска, заработавшим в прокате более миллиарда рублей. Ранее это удалось сделать следующим картинам: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане».

#россия #кино #«холоп 3»
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