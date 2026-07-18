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Global_Chronicles
Эксглава Intel рассказал о высмеивании GPU NVIDIA, работе с Джобсом и о будущем квантовых вычислений
Бывший генеральный директор Intel Патрик Гельсингер заявил, что компания насмехалась над графическими процессорами NVIDIA в период своего лидерства. Он также раскритиковал стратегию выплаты дивидендов и заявил о скором прорыве в квантовых вычислениях.
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Патрик Гельсингер вспомнил несколько периодов в истории Intel: сотрудничество с Apple, изменения внутри компании до его возвращения на пост руководителя и развитие технологий, которые позже изменили рынок вычислений.

 Изображение: WCCFTech

По словам Гельсингера, в период успеха Intel компания не воспринимала графические процессоры NVIDIA как серьезное направление. Тогда центральные процессоры оставались главным элементом вычислительных систем, а GPU связывали в основном с игровыми задачами.

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Ситуация начала меняться, когда NVIDIA создала программные инструменты для работы с графическими процессорами. Гельсингер отдельно отметил CUDA, технологии параллельных вычислений и развитие программной среды вокруг оборудования. По его мнению, такой подход помог Дженсену Хуангу расширить применение GPU за пределы игр.

Бывший руководитель Intel также рассказал о состоянии компании до своего возвращения. Он раскритиковал решение направить около 100 миллиардов долларов на выплаты акционерам. По его словам, Intel не строила новые заводы целое десятилетие и не закупала оборудование для литографии. Руководство, принимавшее эти решения, состояло из менеджеров без технического образования.

Гельсингер отдельно вспомнил сотрудничество Intel с основателем Apple Стивом Джобсом перед переходом компании на процессоры Intel в 2005 году. По его словам, Джобс заранее готовил технологии Apple к возможной смене аппаратной платформы. Когда Intel предложила помощь с переносом операционной системы Mac с процессоров PowerPC на архитектуру x86, Гельсингер ожидал, что Apple только начнет эту работу, однако Джобс ответил, что команда уже занимается этим на протяжении нескольких выпусков системы.

Бывший глава Intel отметил, что Джобс заранее развивал необходимые программные технологии и готовил компанию к будущим изменениям. Гельсингер назвал его руководителем, который умел учитывать долгосрочные задачи и создавать условия для перехода еще до того, как он становился необходимым. В 2005 году Apple действительно начала использовать процессоры Intel в своих компьютерах, что стало одним из ключевых этапов сотрудничества двух компаний.

Гельсингер также предупредил об уязвимости Тайваня. По его словам, у острова осталось менее трех недель энергоресурсов в случае блокады. Отключение производства на 90 дней нанесет мировой экономике ущерб, превышающий последствия Великой депрессии.

Сейчас Гельсингер поддерживает связь с PsiQuantum и ожидает результатов в области квантовых вычислений до 2030 года. По его мнению, такие технологии смогут применяться в химии, биологии и логистике.

#nvidia #intel #tsmc #gpu #дженсен хуанг #cuda #квантовые вычисления #стив джобс #psiquantum #патрик гельсингер
Источник: wccftech.com
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