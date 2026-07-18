Нобелевский лауреат Джорджо Паризи и его коллега Франческо Зампони использовали генеративный ИИ Claude для решения математической задачи, над которой они бились более десяти лет.

В 2014 году физики Джорджо Паризи и Франческо Зампони опубликовали работу о заклинивании — переходе системы из жидкого состояния в жесткое, но беспорядочное. В процессе они заметили, что два параметра всегда в сумме дают единицу. Но доказать это математически они не могли целых десять лет.

Изображение: Live Science

Заклинивание проще всего представить на примере бильярдного стола с шарами. Когда шаров становится слишком много, они перестают двигаться и фиксируются в беспорядочном положении. Именно это состояние физики описывают с помощью параметров a и b, которые определяют распределение контактных сил и зазоров между частицами в критической точке.

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Паризи, получивший Нобелевскую премию в 2021 году, и Зампони безуспешно пытались найти доказательство. Отдельная работа другого физика, Матье Вайара, привела к тому же соотношению, но связать два подхода не удавалось. Тогда Паризи решил попробовать генеративный ИИ. Он обратился к модели Claude от компании Anthropic. Сначала ИИ воспроизвел численные результаты 2014 года, а затем Паризи попросил его доказать соотношение a+b=1.

Зампони вспоминает, что читал выданный Claude файл в самолете. Сразу стало ясно, что основная идея верна, хотя требовалась небольшая правка. Всего за 40 запросов они получили готовое доказательство. Решение оказалось скрыто прямо в уравнениях — никаких дополнительных физических допущений не понадобилось.

По словам Зампони, профессиональный математик, возможно, заметил бы это решение и раньше. Но Claude дал им мгновенный доступ к математическим навыкам, которые лежат за пределами их обычной области. Сам Зампони признает, что теперь пересматривает свои представления о мышлении и интуиции. Сейчас он использует тот же подход для другой задачи — случайного последовательного добавления твердых гиперсфер. По его мнению, ИИ сильно ускоряет написание кода, но основные концептуальные идеи по-прежнему предлагает человек.