Независимый дизайнер Вини Камачо представил концепт Audi Zero One Sphere с необычной конструкцией кузова.

Zero One Sphere не относится к официальным проектам Audi. Автор использовал концепт как площадку для эксперимента с внешним видом электромобиля и предложил отказаться от привычных пропорций кузова.

Изображение: Yanko Design

Главной особенностью Zero One Sphere стала необычная форма кузова. Его силуэт создают четыре крупных цилиндрических элемента, которые объединяют переднюю и заднюю части автомобиля. Из-за такого решения концепт выглядит скорее как промышленный дизайнерский объект, чем как обычная легковая машина.

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При этом проект сохраняет несколько узнаваемых деталей Audi. Автомобиль получил тонкие светодиодные фары, лаконичную переднюю часть и очень большие колеса, которые визуально становятся частью общей формы кузова. Простые линии и минимальное количество декоративных элементов делают внешний вид максимально лаконичным.

Изображение: Yanko Design

По словам автора проекта, концепт использует преимущества электрической платформы. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания дает больше свободы при создании пропорций автомобиля, поэтому основное внимание сосредоточено именно на конструкции и дизайне. Технические характеристики Zero One Sphere не раскрываются.

Изображение: Yanko Design

Дизайнер также рассматривает возможность использовать подобный принцип конструкции для разных вариантов автомобиля. Например, в теории такая схема могла бы позволить менять панели кузова, расположение сидений или решения для перевозки грузов без серьезного изменения базовой формы. Пока эти идеи остаются частью концепта и не связаны с серийным производством.