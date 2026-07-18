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Global_Chronicles
Под Атлантикой обнаружили воду температурой 300 °C питающую одну из самых странных экосистем Земли
Ученые пробурили скважину глубиной почти 1,3 километра в Атлантическом океане и нашли воду, нагретую до 300 °C. Ее химический состав совпадает с водой, которая выходит из гидротермальных источников Lost City и поддерживает жизнь без солнечного света.
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Гидротермальное поле Lost City находится в Атлантическом океане. Там из океанского дна поднимаются белые карбонатные башни, а вода богата водородом и метаном. Живущие там организмы получают энергию не от солнца, а от химических реакций воды с породами. Ученые долго не могли понять, откуда берется эта энергонасыщенная жидкость.

В 2023 году в рамках экспедиции IODP 399 ученые на судне JOIDES Resolution пробурили скважину в массиве Атлантис, всего в 800 метрах от поля Lost City. Глубина бурения достигла 1268 метров ниже морского дна. В верхней части скважины преобладала морская вода, но глубже, с 675 до 800 метров, доля природной «пластовой воды» достигала 80%.

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Химический анализ показал: вода прошла через горячие породы. Почти весь магний исчез, зато резко выросло содержание кальция, лития, рубидия и стронция. Такой состав формируется при температуре не ниже 300°C. По словам специалистов, это первое прямое доказательство глубокой циркуляции горячей воды через габбровые и ультрамафические породы под массивом Атлантиды.

Изображение создано с помощью инструментов ИИ (Geochemistry, Geophysics, Geosystems: 2026)

Вода нагревается на глубине, затем поднимается и выходит в Lost City, неся с собой водород и другие химические вещества. Микроорганизмы используют их для получения энергии. Фактически это скрытая система труб, которая питает одну из самых необычных экосистем на планете.

У этого открытия есть и более широкое значение. Похожие процессы могут происходить на ледяных спутниках планет, например, на Европе или Энцеладе. Если там есть вода и горячие породы, то водородное топливо для жизни может образовываться так же, как и на Земле.

Пока у ученых есть ограничения. Образцы воды смешаны с морской водой и буровым раствором. Кроме того, нет прямых доказательств, что найденная вода идет именно к источникам Lost City. В будущем ученые планируют вернуться и взять чистые пробы с помощью газонепроницаемых контейнеров.

#водород #экстремофилы #atlantis massif #iodp expedition 399 #joides resolution #lost city #гидротермальное поле #серпентинизация
Источник: sciencex.com
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