Прошло 10 лет с окончания поддержки PlayStation 3, и сегодня ее удобно сравнить с современной и мощной PlayStation 5. Это прямое противостояние двух систем и двух взглядов на игровое сообщество. На одной чаше весов – свобода, удобство и понимание желаний геймеров, на другой – мощность, деньги и экосистема. Одна корпорация, один бренд, но совершенно разная философия и понимание того, какой должна быть игровая консоль.

Источник: Пользовательский контент платформы OpenAI

Предисловие

Последние два года активно играю на устройствах седьмого поколения. Не то чтобы любил пиксели с кулак на экране, но легкий шарм и ностальгия все сильнее дают о себе знать. Но данный материал мне интересен с другой точки зрения – как много интересных фишек мы потеряли за последние годы. Как японский платформодержатель «оптимизировал» функциональность консолей и обделил обычных геймеров. Может показаться, что прогресс не стоит на месте, но по факту во многих моментах был чистокровный регресс, и стало немного печально.

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Сравниваю в лоб два устройства с точки зрения того, «чего нас лишили в PlayStation 5 по сравнению с PlayStation 3».

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ваше мнение о данной игре спустя пару недель после выхода? А что, если вам напомнить, что это игра с поколения PS3 с минимальными геймплейными изменениями? Прошло больше 10 лет, а народ табунами бежит за древней игрой, работавшей на устройствах седьмого поколения. И ведь это не исключение. Точно так же табунами выстраивались за переизданием The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Demon’s Souls, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption, Dead Space, Persona 5 Royal. Список огромный. Сегодня куча шума вокруг игр, которые уже сто лет доступны всем и каждому.

Источник: Энн Бонни в игре Assassin's Creed Black Flag Resynced от Ubisoft

Когда мне говорят про «устаревшую» консоль, которую нужно отправить на покой, я лишь тычу пальцем на сотни ремастеров и ремейков, которые сметают с полок изголодавшиеся геймеры. Вроде устройство морально устарело, но мы все так же играем в игры 20-летней давности, только с измененной графикой.

Моя PlayStation 3

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У меня на руках прямо сейчас два устройства. Одно модифицировано кастомной прошивкой, второе не тронуто, и в нем все родное. Все сказанное ниже будет относиться к официальному гаджету, каким его задумывала Sony. Так как устройство претерпело три итерации, то возьму Slim-версию как компромисс между бюджеткой последних ревизий и богоподобной моделью на старте продаж.

Источник: Игровая консоль Sony PlayStation 3 Slim, фото Евгения Васютина

Утилитарность исполнения игрового устройства

Мне очень нравится PlayStation 4 Slim за ее неприхотливость и удобство использования. Но и у третьей игровой станции в дизайне прослеживаются простота и удобство. У меня в комнате немножко «насвинячено», и в общем бардаке устройство не выделяется – оно вписывается в любой интерьер. Мужская берлога или утонченный и стильный зал – PS3 везде впишется идеально.

Источник: Игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro на выставке, фото Киёси Оты / Bloomberg

PS5 – это кошмар на ножках. Только за телевизором, если туда поместилась, смотрится идеально. Во всех остальных случаях это издевательство над здравым смыслом. Белый пластик с изогнутыми линиями. Причем дешевый пластик, и это бросается в глаза.

Дашборд и темы на PlayStation

В современной консоли Sony отказалась от кастомизации рабочего пространства. Добавила рекламу и ссылки на покупки. PlayStation 5 – это не игровая консоль, а ларечек по продаже шаурмы. Везде и всюду торчат ссылки на «купи-купи-купи». Вы можете лишь минимально изменить рабочий стол. Все примитивно и коммерциализировано. На PS5 я не чувствую себя как дома – это супермаркет, где игры стоят на втором месте.

Источник: Личный архив Евгения Васютина

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В противоположность этому на третьей игровой станции широчайшие возможности кастомизации интерфейса. Куча бесплатных тем, но есть и платные с живыми обоями, звуками и интерфейсом. Вариативность и креативность улетают в космос.

Эксклюзивы и библиотека игр

У меня не очень большая библиотека, но даже в ней насчитал 17 проектов, выпущенных только для данного устройства и не публиковавшихся больше нигде.

Источник: Личный архив Евгения Васютина

А что вы скажете про современное устройство? Сколько уникальных игр вышло на нем, и вам хотелось их пройти? Только переиздания, ремейки, порты, переосмысления. Ничего для души и гордости.

Внутри нет ощущения: «Я хочу быть причастным к этому».

Мультимедийные функции и браузер

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Ни для кого не секрет, что консоль создавалась с прицелом на широчайший круг функций. Десятки подписок, возможность удаленной трансляции, воспроизведение музыки в фоновом режиме, медиасерверы. Десятки различных способов потребления контента. Нет игр? Включил фильм, музыку или трансляцию.

Источник: Личный архив Евгения Васютина

Полнофункциональный браузер позволял просматривать неофициальные онлайн-кинотеатры. А что сегодня? На PS5 убрали большинство медиаприложений и отключили браузер. Исключительно игровое устройство с прицелом на «купи-купи-купи».

Бесплатный онлайн во всех играх

Многие не знают, но на PS3 вы могли купить любой диск, вставить его в консоль и играть. С вас не требовали больше ничего. Есть диск – играй без ограничений. Но сейчас вам нужно занести денежку. С потребительской точки зрения ничего не поменялось, но раз в год отдай $80 за право играть с друзьями.

Самое интересное – раньше на консолях был режим кооперативной игры по LAN. Вы до сих пор можете пройти многие игры, рассчитанные на нескольких человек, даже после отключения официальных серверов. Сейчас подобный режим выпилен практически везде.

Подписки из вашего «права» переросли в вашу «обязанность».

Обратная совместимость с предыдущими консолями

Все знают, что архитектура PS3 была сложной, а ее эмуляция затруднительна и финансово затратна. Но почему-то забывают упомянуть, что сама PlayStation 3 поддерживает игры от первой PlayStation, а первые ревизии консоли – еще и от PlayStation 2. Более того, Sony выпускала в PS Store классические игры PS2, адаптированные для PS3, и многие из них до сих пор находятся в библиотеках пользователей.

Источник: Личный архив Евгения Васютина

Скорость запуска игр на консолях разного поколения

Ниже моя игра «Легенда о Спайро: Рождение Дракона». Для ее запуска мне нужно лишь вставить диск в привод, и я без подключения к интернету, скачивания обновлений и прочих манипуляций начну в нее играть. От момента доставания из коробки до первого удара в игре проходит около двух минут.

Источник: Личный архив Евгения Васютина

Сегодня для запуска любой игры нужно потратить минимум полчаса на скачивание, докачивание, установку, обновления. Без интернета половину игр больше невозможно запустить.

Совместимость геймпадов

Устройства Sony обладают безумным числом различных гимиков. От силы нажатия до сенсорного управления. И тут интересный момент – в игры от PS5 на современной консоли можно играть только с оригинальными или лицензированными геймпадами. Надежность данных девайсов находится на неприемлемо низком уровне. С другой стороны, на PS3 ассортимент поддерживаемых устройств невозможно вообразить. Есть оговорки с поддержкой некоторых функций, но они работают. Но самое интересное – они практически бессмертны, только с аккумулятором бывают проблемы.

Навороченный гаджет – это очень хорошо, но его надежность идет вразрез с игровой логикой.

Неучтенные факты для PS3

А еще PS3 официально поддерживала установку Linux. У легендарной консоли был картридер для работы с внешними устройствами. Была полная физическая совместимость с тремя поколениями устройств. Воспроизводила CD и Super Audio CD с аудио высокого качества. Возможность копирования медиа прямо на жесткий диск. Замена жесткого диска без потери гарантии.

Послесловие

В противостоянии между PlayStation 3 и PlayStation 5 есть принципиальная разница. Первый гаджет создавался вокруг интересов пользователя. Sony предоставляла геймеру максимум возможностей. Сегодня консоль существует вокруг экосистемы корпорации, где на первом месте цифровой магазин, подписки и сервисы.

PlayStation 5 мощнее, быстрее и технологичнее во всем. Но PlayStation 3 во многих мелочах ощущается более свободной, целостной, функциональной и дружелюбной.