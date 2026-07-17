Конечно, не продвинутый человекоподобный, но настроение поднимает.

В эпоху бурного развития искусственного интеллекта одним из главных и безусловных лидеров в данной отрасли традиционно является Китай. Многие китайские технологические компании в своих разработках уже сравнялись с конкурентами из США, а в некоторых случаях даже сумел их превзойти.

Скриншот видео Global Times

Человекоподобные роботы представлены на Всемирной выставке конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026), которая ежегодно проходит в Шанхае. Безусловно, эти устройства весьма примечательны. Но особого внимания удостоился один робот, почти что человекоподобный. О нём сообщает издание Global Times, разместившее соответствующий видеоролик.

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«На Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года в Шанхае уникальный робот с головой, похожей на кукольную, привлек внимание множества зрителей, которые останавливались, чтобы сфотографироваться», – говорится к описании к видео. На самом деле ничего особенного, но настроение устройство поднимает хорошо. C учётом того, что робот ходит достаточно смело и не допускает столкновений с посетителями вовремя от них отворачивая, он также оборудован ИИ.