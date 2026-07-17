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crazycat21
Уникальный робот привлекает внимание посетителей на выставке WAIC 2026 в Шанхае
Конечно, не продвинутый человекоподобный, но настроение поднимает.
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В эпоху бурного развития искусственного интеллекта одним из главных  и безусловных лидеров в данной отрасли традиционно является Китай. Многие китайские технологические компании в своих разработках уже сравнялись с конкурентами из США, а в некоторых случаях даже сумел их превзойти. 

Скриншот видео Global Times

Человекоподобные  роботы представлены на Всемирной выставке конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026), которая ежегодно проходит в Шанхае. Безусловно, эти устройства весьма примечательны. Но особого внимания удостоился один робот, почти что человекоподобный. О нём сообщает издание Global Times, разместившее соответствующий видеоролик.

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«На Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года в Шанхае уникальный робот с головой, похожей на кукольную, привлек внимание множества зрителей, которые останавливались, чтобы сфотографироваться», – говорится к описании к видео. На самом деле ничего особенного, но настроение устройство поднимает хорошо. C учётом того, что робот ходит достаточно смело и не допускает столкновений с посетителями вовремя от них отворачивая, он также оборудован ИИ.

#новости #китай #искусственный интеллект #робототехника #роботы #deepseek #кнр #шанхай #moonshot #waic 2026
Источник: globaltimes.cn
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