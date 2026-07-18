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Global_Chronicles
Астрономы решили 40-летнюю загадку гигантской структуры над центром Млечного Пути
Астрономы выяснили природу загадочной структуры, которая четыре десятилетия возвышалась над центром Млечного Пути на радиокартах. Оказалось, что объект находится гораздо ближе к Земле и имеет иную форму, чем предполагалось.
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Сорок лет астрономы спорили о том, что представляет собой гигантская петля, видимая в радиодиапазоне у центра нашей Галактики. Ее приписывали взрыву сверхновой или древней активности сверхмассивной черной дыры. Теперь появилось окончательное объяснение.

 Изображение: ScienceAlert 

Группа под руководством астрофизика Кэтрин Креккель из Гейдельбергского университета (University of Heidelberg, Германия) установила, что объект, известный как Galactic center lobe, не является ни «лопастью» (выступом), ни частью галактического центра. На самом деле это замкнутая оболочка, расположенная на расстоянии около 6520 световых лет от Земли. Для сравнения: расстояние до центра Галактики составляет 26 000 световых лет.

Центр галактики в оптическом и радиоизлучении (Изображение: ScienceAlert)

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Астрономы предложили переименовать структуру в Greatly Confused Loop («сильно запутывающую петлю»). Затруднение заключалось в том, что нижняя половина объекта накладывалась на яркий фон галактической плоскости, создавая иллюзию разомкнутой структуры, уходящей от центра.

Астрономы нашли сахар в газовом облаке за пределами Солнечной системы                

Карта излучения ионизированной серы (Изображение: ScienceAlert)

Ключевую роль сыграли данные обзора SDSS-V Local Volume Mapper. Ученые использовали излучение ионизированной серы в красном диапазоне — эти волны проходят сквозь пыль лучше, чем более короткие. Так удалось увидеть нижнюю часть петли и оценить расстояние по степени затемнения.

Сама структура представляет собой облако водорода, светящееся под действием ультрафиолета. По мнению авторов работы, пузырь выдули массивные звезды из одного звездного скопления. После их гибели в сверхновых ударные волны сформировали полость, а новое поколение звезд ионизировало газ. С нашей точки зрения яркий край сферы выглядит как петля.

Размер объекта — около 115 световых лет в поперечнике. Это меньше, чем знаменитая петля Барнарда в созвездии Ориона, но процесс образования у них, вероятно, общий.

#астрономия #млечный путь #galactic center lobe
Источник: sciencealert.com
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