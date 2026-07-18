Компания Philips Hue по ошибке опубликовала на своем сайте анонс трех новых продуктов из серии Festavia.

Philips Hue готовится расширить линейку декоративного освещения Festavia. По информации блога Hueblog, компания случайно опубликовала на своем сайте анонс трех новых продуктов. Страница предназначалась для публикации в сентябре, но появилась раньше срока и пробыла доступной несколько часов, после чего ее удалили.

© Philips Hue

Три новинки — это светодиодные гирлянды разных типов. Первая модель — шторные гирлянды (curtain string lights). Их описывают как вертикальные световые завесы для окон, стен и изголовья кровати. Они создают градиент из цветов или теплый белый свет.

реклама

Вторая позиция — сосульки (icicle string lights). Их предназначение — свешиваться с крыш, фасадов или балконов. Производитель отмечает, что они подходят не только для зимы, но и для круглогодичного использования благодаря динамическим сценам и эффектам движения.

Третья — гирлянды-сетки (net string lights). Они предназначены для декорирования кустов, живой изгороди и другой зелени. Производитель заявляет о защите от погоды и о том, что их легко распределять по поверхности. Среди световых эффектов — мерцание свечей, flickering flames and sparkling stars.

Все три модели входят в серию Festavia, которая ориентирована на праздничное и декоративное освещение. Ожидаемая дата официального анонса — 3 сентября. Это не первый случай, когда планы Philips Hue раскрываются досрочно. В прошлом компания уже сталкивалась с похожими утечками.