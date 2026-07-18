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Global_Chronicles
Philips Hue случайно раскрыла информацию о трёх новинках Festavia за два месяца до анонса
Компания Philips Hue по ошибке опубликовала на своем сайте анонс трех новых продуктов из серии Festavia.
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Philips Hue готовится расширить линейку декоративного освещения Festavia. По информации блога Hueblog, компания случайно опубликовала на своем сайте анонс трех новых продуктов. Страница предназначалась для публикации в сентябре, но появилась раньше срока и пробыла доступной несколько часов, после чего ее удалили.

© Philips Hue

Три новинки — это светодиодные гирлянды разных типов. Первая модель — шторные гирлянды (curtain string lights). Их описывают как вертикальные световые завесы для окон, стен и изголовья кровати. Они создают градиент из цветов или теплый белый свет.

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Вторая позиция — сосульки (icicle string lights). Их предназначение — свешиваться с крыш, фасадов или балконов. Производитель отмечает, что они подходят не только для зимы, но и для круглогодичного использования благодаря динамическим сценам и эффектам движения.

Третья — гирлянды-сетки (net string lights). Они предназначены для декорирования кустов, живой изгороди и другой зелени. Производитель заявляет о защите от погоды и о том, что их легко распределять по поверхности. Среди световых эффектов — мерцание свечей, flickering flames and sparkling stars.  

Все три модели входят в серию Festavia, которая ориентирована на праздничное и декоративное освещение. Ожидаемая дата официального анонса — 3 сентября. Это не первый случай, когда планы Philips Hue раскрываются досрочно. В прошлом компания уже сталкивалась с похожими утечками.

#утечка #philips hue #светодиодные гирлянды #curtain string lights #festavia #hueblog #icicle string lights #net string lights #умное освещение
Источник: notebookcheck.net
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