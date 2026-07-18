Philips Hue готовится расширить линейку декоративного освещения Festavia. По информации блога Hueblog, компания случайно опубликовала на своем сайте анонс трех новых продуктов. Страница предназначалась для публикации в сентябре, но появилась раньше срока и пробыла доступной несколько часов, после чего ее удалили.
© Philips Hue
Три новинки — это светодиодные гирлянды разных типов. Первая модель — шторные гирлянды (curtain string lights). Их описывают как вертикальные световые завесы для окон, стен и изголовья кровати. Они создают градиент из цветов или теплый белый свет.
Вторая позиция — сосульки (icicle string lights). Их предназначение — свешиваться с крыш, фасадов или балконов. Производитель отмечает, что они подходят не только для зимы, но и для круглогодичного использования благодаря динамическим сценам и эффектам движения.
Третья — гирлянды-сетки (net string lights). Они предназначены для декорирования кустов, живой изгороди и другой зелени. Производитель заявляет о защите от погоды и о том, что их легко распределять по поверхности. Среди световых эффектов — мерцание свечей, flickering flames and sparkling stars.
Все три модели входят в серию Festavia, которая ориентирована на праздничное и декоративное освещение. Ожидаемая дата официального анонса — 3 сентября. Это не первый случай, когда планы Philips Hue раскрываются досрочно. В прошлом компания уже сталкивалась с похожими утечками.