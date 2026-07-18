Видеоадаптер тестировался совместно с процессором Intel Pentium 4 2.8 ГГц.

Во второй половине 1999 года компания Nvidia выпустила свою первую линейку видеокарт под брендом GeForce, включающую в себя две версии GeForce 256 – с памятью SDR и DDR. Видеокарта GeForce 256, позиционируемая производителем в качестве первого в мире графического процессора, была оснащена GPU NV10, работающим на частоте 120 МГц, с 4 пиксельными шейдерами, 4 блоками TMU и 4 ROP, а также 32 МБ видеопамяти.

Источник фото: Lecctron/YouTube

Энтузиаст YouTube-канала Lecctron приобрёл одну из таких моделей за 145 долларов и решил протестировать её в ряде игр. Для своих тестов он использовал ПК с одноядерным однопоточным процессором Intel Pentium 4 с тактовой частотой 2,8 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти, работающий под управлением Windows XP.

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В Half-Life 1 GOTY Edition (1999) при разрешении 480p (640x480 точек) и средних настройках сборка с GeForce 256 достигла 60 fps, а также обеспечила аналогичный показатель в 960p, хотя возле стеклянных дверей наблюдались просадки до 30 fps. В Deus Ex (2000) при разрешении 480p и высоком качестве графики результат составил около 52-60 fps, в Max Payne (2001) в разрешении 1024x768 точек — 45-50 fps, а в Half-Life 2 (2006) в 480p при средних настройках показатель достиг 60 fps с преодолением порога в 100 fps в ряде локаций.

В Tomb Raider: Legend (2006) при разрешении 480p и низком качестве графической составляющей, по словам энтузиаста, сборка с GeForce 256 обеспечивала плавный игровой процесс в небольших локациях, хотя fps заметно падал, если смотреть на воду и ряд других объектов, а в Tomb Raider: Anniversary (2007) в 480p при низких настройках даже смогла достичь 60 fps в ряде сцен.

Источник фото: Lecctron/YouTube

На завершающем этапе энтузиаст решил протестировать видеокарту в Tomb Raider: Underworld (2008), но его постигла неудача, так как данная игра требует как минимум DirectX 9, тогда как GeForce 256 поддерживает только DirectX 7.0.