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crazycat21
Airbus получила заказ на 55 самолётов от авиакомпаний Китая на сумму 12,4 миллиарда долларов
Европейский гигант продолжает укреплять свои позиции на втором по величине в мире рынке пассажирских авиаперевозок.
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Компания Airbus получила заказ на поставку 55 самолётов двум китайским авиакомпаниям, в том числе 15 широкофюзеляжных лайнеров A350. Эта сделка укрепила позиции европейского авиастроительного гиганта в сегменте широкофюзеляжных воздушных судов на втором по величине рынке авиаперевозок в мире.

Самолёт A350-900 авиакомпании Air China. Фото: Shutterstock

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О сделке объявила компания Air China, которая является одним из трёх крупнейших государственных авиаперевозчиков страны. Национальный авиаперевозчик сообщил о покупке 15 пассажирских лайнеров A350-900, а его дочерняя компания Shenzhen Airlines заказала 40 узкофюзеляжных самолетов A320neo.

Приобретение пассажирских лайнеров нового поколения A350-900 и A320neo поможет обоим авиаперевозчикам оптимизировать свой парк воздушных судов и маршрутную сеть. Кроме того, с поступлением новой техники сократятся издержки, поскольку эти модели являются более экономичными по потреблению топлива и обходятся дешевле в эксплуатации по сравнению с предыдущими версиями.

Согласно заявлению, сделка также способствует достижению целей компаний по снижению показателей выбросов углерода и обеспечению углеродной нейтральности на фоне общеотраслевого курса на декарбонизацию гражданской авиации КНР.

Каталожная стоимость 55 самолетов составляет 12,4 миллиардов долларов США, однако Airbus предоставит обеим авиакомпаниям «значительные скидки», поскольку такая практика является общепринятой для крупных заказчиков в данной отрасли. В результате компании получат свои самолёты по цене ниже прейскурантной. 

В Air China сообщили, что сделка подлежит одобрению акционерами авиакомпании и соответствующими государственными органами. Поставка самолетов A350 для Air China запланирована на период с 2030 по 2032 годы, а Shenzhen Airlines должна получить свои A320neo с 2029 по 2032 годы. 

#новости #китай #самолеты #airbus #авиакомпании #авиаперевозки #a320 #a350 #air china #shenzhen airlines
Источник: scmp.com
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