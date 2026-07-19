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«Нормал», «Человек, который рисовал деньги»: обзор новых фильмов (субъективно)

На сей раз я расскажу о комедийном боевике от сценариста франшизы «Джон Уик» и французском криминальном фильме, основанном на реальных событиях
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«Нормал» («Normal»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comВ небольшом городке со странным названием Нормал, погибает шериф при странных обстоятельствах. Пошел зимой в одних трусах на рыбалку. Пьяным. И замерз...

Временно, на замену вызывают Улисса Ричардсона (Боб Оденкерк), который после одного события вовсе не «горит работой».

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Изображение: ru.kinorium.comИ такая ситуация всех устраивает. Да и какая работа в малюсеньком городке? Ну огромный лось безобразничает, покупатели ругаются с продавцами, да соседи место на парковке поделить не могут. Улисса это устраивает. Тем более, что тут он не задержится. Да и жителей, в принципе, «временный шериф» устраивает. Тихая, мирная жизнь типичного умирающего городка в Америке... Или нет?

Но происходит «внештатная ситуация»: парочка решает ограбить местный банк. Вот тут-то и открывается вся правда о тихом и спокойном городке под названием Нормал…

Это очень даже бодрый комедийный боевик, с налетом «черного юмора». Все вовсе не то, чем кажется. И даже больше. В некую авантюру вовлечены практически все жители городка. И бороться за него будут всеми средствами...

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Изображение: ru.kinorium.comСам сюжет выглядит абсурдно, но в рамках жанра смотрится легко и весело. Ну, а Боб Оденкерк в очередной раз отыгрывает героя (правда, за спиной у него уже нет спец.подготовки). К созданию сценария фильма приложил руки и сам Боб Оденкерк, и сценарист франшизы «Джон Уик», Дерек Колстад, что чувствуется.

Я об этом фильме ничего не знал, но мне он понравился. Неплохой способ потратить полтора часа на «расслабление мозга».

«Человек, который рисовал деньги» («L'affaire Bojarski»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЭто французский фильм, основанный на реальных событиях. По крайней мере, так утверждают создатели фильма.

Талантливый польский инженер и изобретатель Ян Боярский попадает в оккупированную Францию в 1943 году. Жить приходится нелегально. Но он зарабатывает тем, что подделывает документы. Позже на него выходят местные преступники и он начинает уже работать на них…

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Война кончилась, но жизнь Яна легче не стала. А ведь ему нужно кормить жену с ребенком. Толком легализоваться он не может, его польский диплом никому тут не нужен. Приходится подрабатывать, где придется. И снова «старые знакомые» приходят на помощь. Теперь Ян будет подделывать денежные купюры. «Счастье» долго не продлилось: на след банды вышла полиция. Практически всех убили в перестрелке, но Ян сумел избежать ареста. С работой все так же «напряг». И он решает «работать на себя»…

Полиция пытается поймать талантливого фальшивомонетчика. Министерство финансов постоянно усложняет купюры. Но Ян Боярский делает копии даже лучше оригинала. Но двойная жизнь преступника не может продолжаться вечно…

Уж не знаю, сколько правды в фильме, а сколько вымысла, но мне фильм понравился. Да, в нем не все идеально. Например «эксперт по подделкам» (сам тоже фальшивомонетчик), который помогал полиции, считал, что делает эти купюры человек, для которого сами деньги и не особо важны. Он хочет показать свое мастерство. Хочет стать лучшим в своем деле. Но в фильме данный момент не особо и раскрыт. Но в целом, несмотря на два часа, фильм затягивает. Тут нет ничего от типичных криминальных фильмов. Просто показана «рутина», как она есть. В понимании того, кто подделывает деньги.

Финал хоть предсказуем, но хороший. Даже сам следователь, который ловил Яна годами, отдал ему должное. Наверно недаром Яна Боярского называли «величайшим фальшивомонетчиком XX века»…


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