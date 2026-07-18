Судя по всему, всё дело в возросшей стоимости чипов памяти.

Ситуация с обновлённой линейкой видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 Super продолжает развиваться, но не так, как хотелось бы геймерам — по данным издания VideoCardz, как минимум один партнёр компании уже получил первую партию видеокарт, но запуск новых моделей задерживается.

Источник фото: TweakTown

Сообщается, что Nvidia уведомила своих партнёров о приостановке поставок видеокарт серии GeForce RTX 50 Super, задерживая запуск новинок в связи с высокими ценами на чипы памяти GDDR7 объёмом 3 ГБ. Это означает, что на складах новые модели уже присутствуют, но ждут своего часа. Как отмечает издание, стоимость 3-ГБ модулей GDDR7 в настоящее время превышает ценник 2-ГБ чипов более чем в три раза, варьируясь от 60 до 70 долларов.

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По данным источника, помимо моделей линейки RTX 50 Super, в частности GeForce RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super, затронута и RTX 5050 9 ГБ, которой также требуются 3-ГБ чипы памяти. Отмечается, что в настоящее время дата запуска видеоадаптеров новой серии пока не известна.